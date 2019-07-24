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Рубрика: Дороги

Госдума приняла закон о платных трассах без дублеров на Севере

Текст: Татьяна Замахина

На Крайнем Севере разрешат строительство платных автомобильных дорог и их участков, в том числе мостов, без обеспечения альтернативного бесплатного проезда. Закон, делающий такое исключение для развития холодных территорий, прошел окончательное чтение.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Важно, что легковые автомобили и мототранспортные средства будут ездить по таким дорогам и мостам бесплатно. Правительство РФ сможет определить и иные категории транспортных средств и категории пользователей платных автодорог, имеющих право на бесплатный проезд.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официальной публикации. Его нормы не будут применяться в отношении автодорог или их участков, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Целью данного закона является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счет строительства автодорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

#платные дороги