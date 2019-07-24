Алексей Каспржак, глава мастерской управления "Сенеж", экс-директор Международного детского центра "Артек":

Пока причины пожара и трагедии в Хабаровском крае до конца следствию не известны, и я не осмелился бы говорить о них категорично. Но, думаю, одной из важных проблем является временный характер некоторых лагерей. Я почти уверен, что непостоянный коллектив, каким бы он замечательным и талантливым ни был, не обладает налаженным опытом безопасной работы и с детьми, и с образовательной программой.

Считаю, во-первых, что есть вещи и ситуации, которые должны быть всегда на контроле и происходить автоматически. Особенно это касается навыков, связанных с безопасностью в структуре лагеря. Они должны быть доведены до автоматизма! А это получается только тогда, когда человек находится в ситуации практически постоянно.

А во-вторых, удивительно, мы каким-то странным образом требуем от детей и детских учреждений уделять особое внимание безопасности, при этом сами, в лучшем случае, подшучиваем, когда речь идет о нашей собственной безопасности. Я сейчас занимаюсь образованием взрослых: пожарной безопасностью, дисциплиной в чрезвычайных ситуациях. Но, разбирая эти вопросы, сталкиваюсь с ухмылкой на лицах многих. Мое мнение: нам в принципе нужно изменить отношение к урокам ОБЖ во взрослой жизни.

И в-третьих. Мне посчастливилось руководить "Артеком". Тогда мы многие не относящиеся непосредственно к образованию вещи превращали в образовательные события, в учебу... Например, эвакуацию. Мы учились эвакуироваться ночью, под утро. И дети, вышедшие на улицу, потом встречали рассвет. Для них происходящее было наполнено и эмоциональным, и образовательным содержанием. Мне кажется, это лучший вариант для познания. Ведь когда все понимают, что они делают, и это людям нравится, когда трудится проверенная сплоченная команда, в которой все осознают свою незаменимую роль, - все работает. А если взрослые несерьезно относятся к собственной безопасности, если учебная тревога проводится как насилие и над взрослыми, и над детьми, от этого толку мало. Лагерной жизнью и всеми ее особенностями надо жить, это нельзя отрепетировать, не проживая этой стихии.

Как только я узнал о событиях в Хабаровском крае, понял, что усилятся проверки во всех лагерях. Да, проверки необходимы, но, хочу отметить, что проверка нужна не для того, чтобы лишний раз оштрафовать, а чтобы научиться разговаривать на языке безопасности. Это сделать непросто. Скажем, мой заместитель специально пошел учиться в магистратуру Высшей школы экономики, и предметом его магистерской работы была "Безопасность как образовательный процесс". Ведь в сфере детского отдыха нужны люди, которые готовы придумать, как сделать так, чтобы контрольные задачи хорошо усваивались.