Китай начинает экспорт подержанных автомобилей в Россию. Чем это грозит

Министерство торговли КНР сообщило о начале экспортных поставок подержанных автомобилей из Китая. Первую партию из 300 машин уже подготовили к погрузке в порту южнокитайской провинции Гуандун.

- Ожидается, что эти транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиона долларов США в скором времени завершат таможенное оформление в порту провинции Наньша и будут экспортированы в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию, - передает сообщение китайского минторга агентство Xinhua.

Впрочем, конкретно в нашу страну автомобили с пробегом из Китая пока не отправились. По информации местных СМИ, первые 60 машин загрузили в судно, которое ожидают в нигерийской столице Лагос.

Чем грозит очередной масштабный проект китайского правительства? Стоит ли россиянам ожидать массовой экспансии "бэушек" из КНР и как это изменит отечественный вторичный авторынок? Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что опасаться пока нечего.

- Начнем с того, что в ту же Нигерию отправили не какие-нибудь ржавые седаны местного производства, а ввезенные когда-то в Китай премиальные Lexus RX350. Их средняя цена, судя по приведенным в СМИ цифрам, составляет около 11,5 тысячи долларов. То есть, это явно не автохлам, - отмечает редактор специализированного портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.

По его мнению, поставки подержанных машин в Россию если и состоятся, то значительно позже, чем в другие страны, о которых говорят китайские чиновники.

- Это не какая-то частная история, за экспортом "бэушек" стоят китайские власти и госкорпорации, поэтому речь не идет о неофициальных продажах или каких-то мошеннических схемах. Перед отправкой к нам первой пилотной партии машин должна быть проведена серьезная подготовительная работа. Как минимум, китайцам нужны партнеры среди наших дилеров. Пока, насколько мне известно, никакой подготовки не проводилось, - констатировал Михаил Надеждин.

Редактор портала "Колеса" Алексей Кокорин в прошлом году ездил в Китай по приглашению компании, готовой стать одним из операторов экспортной торговли подержанным автомобилями.

- Да, Россия числится в списке целевых рынков, но никаких конкретных планов и объемов тогда никто не называл, - вспоминает он. - В целом они понимают, что в Нигерию, Танзанию и особенно Мьянму (это будет явно главный рынок для китайской "вторички") машины ввозить куда проще, а у нас и пошлины, и конкуренция. В числе адресатов называются в том числе и Монголия с Казахстаном. Хотя Казахстан в Таможенном союзе - и с ним для китайцев всё тоже непросто.

Что касается каналов продаж автомобилей, то, по мнению эксперта, создание своей дилерской сети китайцы потянуть не смогут, а официальные дилеры брендов, которые уже работают в России, в таких машинах просто не заинтересованы. Другими словами, площадками для продажи "вторички" из Поднебесной, скорее всего, станут автосалоны, которые и сейчас торгуют "бэушками".

- В целом распределение потоков машин явно будет зависеть от продаж: куда легче будет их ввозить и где лучше их станут брать, туда они и повалят. Я думаю, у нас пока ограничится какими-то сотнями, они будут прощупывать свои возможности с учетом цен, потому что на "вторичке" в Китае машины не такие дешевые, как в Европе и США. То есть, у нас проект вполне может и не пойти или пойти очень слабо - и они не расстроятся, а сконцентрируются на Африке, - заключил Алексей Кокорин.

Добавим, что, по официальным данным Китайской ассоциации автодилеров, в первом полугодии продажи автомобилей с пробегом составили в стране 6,86 миллиона единиц. В России за 5 месяцев объем вторичного рынка едва превысил 550 тысяч машин.