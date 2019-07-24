Количество жалоб на ОСАГО сократилось в разы

За повторное управление машиной без ОСАГО предлагается лишать водителя прав. О такой депутатской инициативе рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Для оформления мелких аварий полиция вовсе будет не нужна, если все будут застрахованы по ОСАГО. Фото: Александр Корольков/ РГ

Дело в том, что водители, которые аккуратно ездят и покупают ОСАГО, зачастую оказываются не защищенными от злостных нарушителей, которые регулярно совершают аварии, и при этом ОСАГО не покупают. В этой ситуации добропорядочные автовладельцы не могут рассчитывать на выплату от страховой компании, и им приходится идти в суд. На это обратил внимание защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов. По его словам, необходим контроль за обязательностью исполнения требования закона об ОСАГО. А также предусмотреть возможность компенсации ущерба в таких случаях.

На это Игорь Юргенс ответил, что система контроля за незастрахованными водителями с помощью камер фотовидеофиксации практически готова. Эксперимент пройдет сначала в Москве, потом в Татарстане, а далее пойдет по другим регионам. При этом депутаты сейчас предложили ввести ответственность за повторное управление автомобилем без ОСАГО в виде лишения прав. Если это будет принято, и заработает система фотовидеофиксации, то количество незастрахованных на дорогах значительно сократится. А тогда уже можно будет думать о возможности компенсации от действий незастрахованных по ОСАГО. Если ввести такую компенсацию сейчас, то добросовестные водители будут платить за незастрахованных.

Если ввести сейчас компенсацию ущерба за незастрахованных водителей, получится, что добросовестные автомобилисты будут платить за них

Эта тема всплыла при обсуждении мониторинга удовлетворенности гражданами ОСАГО, который провел Общероссийский народный фронт. По словам руководителя проекта ОНФ Евгении Лазаревой, удовлетворенность граждан сильно выросла.

Но проблемы остаются.

По словам Евгении Лазаревой, 34 процента опрошенных столкнулись с проблемами при оформлении электронных полисов. Больше всего не устраивает то, что система перенаправляет с сайта выбранной компании на сайт РСА, который предлагает заключить договор со страховщиком, которого в регионе нет.

Еще одна проблема - навязывание дополнительных услуг. Среди них - техосмотр за отдельную плату и страхование жизни. По словам Игоря Юргенса, сейчас действует период охлаждения. В течение 10 дней автовладелец может отказаться от навязанных ему полисов и получить деньги обратно. И, как правило, после этого они обращаются с жалобами в РСА. А РСА уже штрафует такие компании.

Но количество таких жалоб заметно снизилось. Это отметил и директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния. По его словам, количество жалоб по сравнению с прошлым годом снизилось почти в два раза. Если в прошлом году раз в квартал поступало около 16 тысяч жалоб, то за последний квартал их поступило всего 8,6 тысячи. При этом абсолютное большинство касается присвоения коэффициента бонус-малус за безаварийную езду. Жалоб по продажам полисов менее 0,1 процента. Еще 23 процента жалоб касаются выплат.

По данным Евгении Лазаревой, 80 процентов тех, кого страховщики отправили на ремонт, удовлетворены результатом. Но 69 процентов опрошенных предпочли получить компенсацию деньгами. И недовольных среди них оказалось значительно больше. В основном недовольны затягиванием сроков выплат и необходимостью доплачивать за ремонт. Таких среди опрошенных оказалось более 40 процентов.

Как отметил Петр Шкуматов, еще два года назад он получал по несколько обращений от недовольных ОСАГО в день. За прошедшие полгода - только два обращения. Качество оказания услуги явно растет. Но и потребитель становится более требовательным. Теперь он требует сокращения сроков. Действительно, если страховая компания знает клиента, зачем лишние проверки?

Игорь Юргенс рассказал, что в Германии один из страховщиков закупил систему "Лимонад". Благодаря ей попавший в аварию уже через три минуты получает деньги за ущерб на свой счет. Но это распространяется только на проверенных клиентов.

Такой сервис можно запустить и у нас, но только тогда, когда тарифы станут индивидуальными.