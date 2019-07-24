Косачев: Ждем советов от Джонсона, как нам обустроить Россию

Население Великобритании - 66 миллионов человек. Предположим, что подданных с правом голоса там около пятидесяти миллионов.

50 000 000.

Новым премьер-министром страны сегодня становится человек, получивший в результате соответствующих выборных процедур 92 153 голосов против 46 656 у соперника.

92 153.

У страны будут новое правительство и новая политика. Без всенародных демократических выборов. Просто так. Ведь каждый из тех, кто проголосовал за Бориса Джонсона, взял и сделал это от имени полумиллиона избирателей.

Напомню, что позиция главы государства в Великобритании вообще вне демократических процедур, она передается по наследству.

Ждем советов от Джонсона, как нам обустроить Россию.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook