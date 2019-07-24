Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ли Пэна

Бывший глава Госсовета КНР Ли Пэн был успешным реформатором и большим другом России. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной политика.

"Товарищ Ли Пэн был большим другом России и народа нашей страны. Трудно переоценить его вклад в продвижение дела реформ и открытости Китая, в становление и развитие российско-китайских отношений", - приводит пресс-служба верхней палаты текст телеграммы, адресованной председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Глава Совфеда также попросила передать соболезнования родным и близким Ли Пэна.

Напомним, бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине в понедельник на 91-м году жизни. Он возглавлял китайское правительство - с 1988 по 1998 годах. Затем пять лет возглавлял постоянный комитет ВСНП.