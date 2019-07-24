Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит один матч национальной команды и заплатит штраф в размере 1500 долларов. Такой вердикт вынесла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) по следам инцидента, приключившегося в матче за третье место на Кубке Америки-2019, в котором аргентинцы одолели Чили - 2:1.

Наказание за удаление Месси уже получил. А вот вердикта за резкие слова придется подождать. Фото: AP Photo

Напомним, на 37-й минуте встречи ее главный арбитр Марио Диас де Вивар показал прямые красные карточки Месси и вступившему с ним в стычку чилийцу Габриэлю Меделю.

Удаление Лео вызвало недоумение у многих, в первую очередь, у самого Месси. Сразу после игры аргентинец не просто раскритиковал судейство, а обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.

Наказание, которое было объявлено в среду, касается только футбольного эпизода. Многие поспешили с выводом, что штраф является санкцией за резкие слова Месси, но, как сообщает аргентинское издание La Nacion, это не так.

Каков будет вердикт, выяснится чуть позже. Тот же источник поведал, что, возможно, решения КОНМЕБОЛ придется ждать две недели или даже больше. Изначально речь шла об очень суровом наказании. А именно о двухлетней дисквалификации. Если Месси ее вдруг получит, то не сможет сыграть на Кубке Америки-2020 и в отборочном турнире к чемпионату мира того же года в Катаре.

Серьезность нависшей угрозы поняли и в Аргентинской федерации футбола и, судя по всему, сам Месси. Несколько дней назад в КОНМЕБОЛ было отправлено письмо с извинениями игрока. Говорят, что этим инцидент будет исчерпан, однако в южноамериканском футболе может произойти все что угодно.

Пока проясняется будущее Лионеля Месси в сборной Аргентины, аналогичным вопросом озаботилась испанская "Барселона", за которую выступает футболист. Как сообщает ESPN, каталонский клуб намерен продлить контракт с Месси до 2023 года. При этом "Барсу" совершенно не смущает тот факт, что к этому сроку аргентинцу исполнится 36 лет.

Лионелю Месси придется заплатить 1500 долларов штрафа за красную карточку на Кубке Америки

Нынешнее соглашение Лионеля с "Барселоной" действует до 2021 года. И может быть продлено автоматически на еще один сезон. Но президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу уже созрел для того, чтобы оставить Месси на больший срок. Возможно, покупка Антуана Гризманна и потенциальное возвращение в Каталонию бразильца Неймара - шаги в этом направлении. Говорят, Месси очень хочет еще раз выиграть Лигу чемпионов, чего не происходило с "Барсой" уже четыре года. А для этого необходимо усиление состава. Чем сейчас "Барселона" и занимается.

Между тем

В четверг тульский "Арсенал" дебютирует во втором по престижности турнире Старого Света, Лиге Европы. Правда, чтобы пробиться в основную его сетку, "оружейникам" придется пройти несколько стадий квалификации. Начнут туляки со второго отборочного раунда, а их первым соперником станет бакинский "Нефтчи". Ажиотаж в городе по поводу матча огромный. На 20-тысячном стадионе, где проводит свои домашние игры "Арсенал", ждут аншлаг.

Между тем игроки "Нефтчи" добирались до Тулы с приключениями. Из-за технической неисправности самолет по рейсу Баку - Москва вылетел на пять с половиной часов позже запланированного времени. Остальной путь команда проделала на автобусе.

Где будем смотреть

25 июля, четверг "Матч ТВ"

20.00 "Арсенал" - "Нефтчи". Прямая трансляция