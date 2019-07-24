Министр финансов Великобритании подал в отставку

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд ушел в отставку со своего поста. В этой связи он подал прошение на имя премьер-министра Терезы Мэй, сообщает газета Express.

"Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится в письме в адрес Мэй. По словам финансиста, под его руководством ведомство добилось прогресса в экономическом развитии страны, несмотря на сложности и неопределенности, связанные с Brexit.

Хаммонд не скрывал, что покинет пост канцлера казначейства до смены главы правительства, поскольку не собирается "быть уволенным" новым лидером правящей Консервативной партии Борисом Джонсоном после его вступления в должность премьера.

Ранее министр финансов пояснил, что его уход связан с несогласием с политикой Джонсона, который не исключает выхода Великобритании из ЕС без сделки 31 октября. "Это не то, под чем я мог бы подписаться", - цитирует Хаммонда газета Express.

Хаотичный Brexit может принести к потерям для британской экономики в размере 112 миллиардов долларов, кроме того, будет ограничено влияние на торговую политику Брюсселя, полагает Хаммонд.