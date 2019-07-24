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24.07.2019 17:56
Рубрика: В мире

Министр финансов Великобритании подал в отставку

Текст: Александр Саможнев

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд ушел в отставку со своего поста. В этой связи он подал прошение на имя премьер-министра Терезы Мэй, сообщает газета Express.

"Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится в письме в адрес Мэй. По словам финансиста, под его руководством ведомство добилось прогресса в экономическом развитии страны, несмотря на сложности и неопределенности, связанные с Brexit.

Фото: REUTERS
Премьером Великобритании стал Борис Джонсон

Хаммонд не скрывал, что покинет пост канцлера казначейства до смены главы правительства, поскольку не собирается "быть уволенным" новым лидером правящей Консервативной партии Борисом Джонсоном после его вступления в должность премьера.

Ранее министр финансов пояснил, что его уход связан с несогласием с политикой Джонсона, который не исключает выхода Великобритании из ЕС без сделки 31 октября. "Это не то, под чем я мог бы подписаться", - цитирует Хаммонда газета Express.

Хаотичный Brexit может принести к потерям для британской экономики в размере 112 миллиардов долларов, кроме того, будет ограничено влияние на торговую политику Брюсселя, полагает Хаммонд.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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