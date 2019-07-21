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21.07.2019 13:40
Рубрика: В мире

Министр финансов Великобритании объявил о своей отставке

Филип Хэммонд, возглавляющий британский минфин, объявил о своем намерении уйти в отставку, не дожидаясь назначения нового премьер-министра.

Позиция Еврокомиссии по Brexit не изменится с уходом Мэй с поста

Политик пояснил, что несогласен с планами по Brexit Бориса Джонсона, являющегося одним из наиболее вероятных кандидатов на премьерское кресло. Ранее тот заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По словам Хэммонда, он не смог бы поставить свою подпись под такой сделкой, сообщает BBC.

Министр намерен подать прошение об отставке в среду, до того как Тереза Мэй официально покинет свой пост.

Фото: AP/ Matt Dunham
Мэй назвала Brexit проблемой для британцев

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении покинуть свой пост в конце мая в том числе из-за проблем с Brexit. Имя ее преемника будет объявлено во вторник, 23 июня. На следующий день она передаст ему свои полномочия.

Согласно имеющимся договоренностям, Brexit должен состояться до 31 октября. При этом пока неясно, покинет ли Великобритания Евросоюз с соглашением или без.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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