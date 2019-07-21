Министр финансов Великобритании объявил о своей отставке

Филип Хэммонд, возглавляющий британский минфин, объявил о своем намерении уйти в отставку, не дожидаясь назначения нового премьер-министра.

Политик пояснил, что несогласен с планами по Brexit Бориса Джонсона, являющегося одним из наиболее вероятных кандидатов на премьерское кресло. Ранее тот заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По словам Хэммонда, он не смог бы поставить свою подпись под такой сделкой, сообщает BBC.

Министр намерен подать прошение об отставке в среду, до того как Тереза Мэй официально покинет свой пост.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении покинуть свой пост в конце мая в том числе из-за проблем с Brexit. Имя ее преемника будет объявлено во вторник, 23 июня. На следующий день она передаст ему свои полномочия.

Согласно имеющимся договоренностям, Brexit должен состояться до 31 октября. При этом пока неясно, покинет ли Великобритания Евросоюз с соглашением или без.