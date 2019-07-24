Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Изначально допрос был назначен на 17 июля, однако Порошенко на него не явился. В это время он совершал ознакомительную поездку в Страсбург на мероприятия по случаю выборов нового главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кстати, с экс-президентом там произошел конфуз. Его не допустили в зал Европарламента в связи с отсутствием приглашения. В этой связи пришлось довольствоваться галеркой для гостей.

Между тем на Петра Порошенко и его соратников заведено 11 уголовных дел. Речь идет о расследовании разных правонарушений, от легализации доходов, полученных преступным путем, до вмешательства в деятельность судей, заявил на пресс-брифинге директор ГБР Романа Труба.