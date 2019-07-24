Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом

Отметим, что сегодня утром в СМИ Южной Кореи со ссылкой на брифинг официального представителя администрации президента РК появилась информация, где утверждалось, что вчера и.о. военного атташе посольства РФ якобы принес извинения за инцидент, выразив мнение, что самолет России, скорее всего, залетел в пространство над архипелагом Токто якобы из-за ошибки навигационного оборудования. Это противоречило официальной позиции МО РФ, которая была озвучена 23 июля.

"Мы видели сообщения в СМИ РК, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила", - говорится в заявлении, которое направило посольство Российской Федерации "Российской газете" и другим СМИ.

В военном ведомстве Республики Корея также подтвердили, что Россия не приносила извинений, а наоборот обвинила корейских летчиков в опасных действиях. "Сегодня через нашего военного атташе в Российской Федерации мы получили официальное заявление от российской стороны, в котором говорится, что самолеты ВКС России не нарушали воздушное пространство Республики Корея. Наоборот в документе указано, наши (т.е. южнокорейские - прим. "РГ") пилоты создали помехи по направлению движения российского самолета, что спровоцировало опасную ситуацию", - заявили в министерстве обороны Республики Корея.

Вместе с тем, в корейском военном ведомстве продолжили настаивать на том, что вчера самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 нарушил воздушное пространство Кореи, дважды оказавшись в зоне над архипелагом Токто в Восточном (Японском) море.

Напомним, что вчера во время совместного патрулирования российскими и китайскими самолетами произошел инцидент над акваторией Восточного (Японского) моря. На перехват самолетов были отправлены истребители ВВС РК. По утверждению Сеула, корейские самолеты открыли предупредительный огонь и отстрелили тепловые ловушки. Было также заявлено, что самолет А-50 ВКС РФ нарушил воздушное пространство Кореи над архипелагом Токто. В ответ в Минобороны России опровергли эти сообщения, заявив, что нарушения воздушного пространства и стрельбы не было. Действия корейских пилотов были названы опасными и охарактеризованы как "воздушное хулиганство".