Представлены медали Олимпиады в Токио, сделанные из гаджетов

Ровно за год до старта летней Олимпиады в Токио представили медали, которые получат призеры соревнований, сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр-2020.

Автором дизайна олимпийских медалей выступил Дзюнити Каваниси. Отличительной особенностью этих наград является то, что частично они сделаны из переработанных гаджетов - смартфонов и планшетов. Японские власти организовали сбор ненужной электроники, и это позволило добыть 32 килограмма золота, 3,5 тонны серебра и 2,2 тонны бронзы.

Вес каждой награды составит чуть более 500 граммов. Дизайн выполнен с учетом традиций Страны восходящего солнца: на лицевой стороне каждой медали изображена эмблема Олимпиады и древнегреческая богиня Ника, на обратной - надпись "Токио 2020".

На наградах также присутствует традиционный японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляют трехмерный многогранный "вихрь". По замыслу различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире, отражая концепцию единства и многообразия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.