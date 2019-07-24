Президент Бразилии впервые рассказал о подходах к России и будущем БРИКС

Вопрос о будущем этого блока встал достаточно остро после выборов президента Бразилии. В первые дни после своей победы Болсонару объявил о новом курсе страны, ориентированном на США. Масла в огонь подлила попытка государственного переворота в Венесуэле. Бразилия стала единственной страной БРИКС, признавшей легитимность лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве главы государства.

Но по мере вхождения в курс дела (недавно Болсонару отметил 200 дней своего президентства) новые власти убеждаются, что БРИКС, а в особенности его финансовые институты, - действенный инструмент развития собственной экономики.

"Я провожу все более глубокие беседы со своей экономической командой по БРИКС. И вскоре мы более детально расскажем об этом", - заявил президент. Позднее в министерстве иностранных дел Бразилии пояснили "РГ", что работа по подготовке к саммиту "пятерки", который состоится в ноябре этого года, идет полным ходом. Учитывая расхождения стран блока по ряду вопросов международной повестки, сотрудничество в рамках БРИКС приобретает более прагматичные оттенки. Страны взаимодействуют в 30 различных сферах, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая культурными обменами. До ноября запланировано проведение около сотни совещаний по самому широкому кругу тем на всех уровнях.

Болсонару выразил готовность к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Россией, которое в последние годы динамично развивалось. Бразилия является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственных товаров на российский рынок, а РФ - один из основных импортеров минеральных удобрений для бразильских фермеров и агрохолдингов. Есть совместные проекты в энергетической, космической, военно-технической и атомной сферах.

"Бразилия открыта к сотрудничеству в области экономики, готова к переговорам и сближению отношений со всеми. И у нас нет идеологической подоплеки, которая была раньше, и преференций каких-либо стран. Мы открыты к торговле со всеми, и Россия приветствуется", - заверил глава государства.

Он также дал ответ на регулярные алармистские публикации в иностранных СМИ о масштабах вырубки тропических лесов в бассейне Амазонки и их катастрофических последствиях для экологии региона и всей планеты. "Наша политика направлена на гармоничный брак между сохранением окружающей среды и экономическим развитием", - заявил Болсонару, добавив, что Бразилия являемся страной, которая больше всего занимается сохранением окружающей среды. Президент отметил, что, согласно бразильскому законодательству, 80 процентов частной территории в бассейне Амазонки находится под охраной, при этом государство не платит за это никаких компенсаций, как это происходит в Европе.

"Как я уже говорил Ангеле Меркель и Эмманюэлю Макрону, если бы они пролетели из Боа-Висты в Манаус (столицы штатов Рорайма и Амазония - прим. "РГ"), я сомневаюсь, что они увидели бы хоть один километр вырубленного леса. А если сделать то же самое в Европе? В Германии все в точности наоборот, наверное, фигурально выражаясь, я не найду лес длинной в километр. Мы понимаем важность сохранения окружающей среды, но экологический психоз здесь в Бразилии закончился с моим приходом", - подчеркнул Болсонару. "Вы должны понять, что Амазонка принадлежит Бразилии, а не вам", - заявил он. "Ни одна страна в мире не имеет морального права говорить про Амазонию. Вы практически полностью уничтожили свою экосистему, мы не идем по вашему пути. Если говорить про Германию, например, про электроэнергию. Источник энергии у вас это горючее топливо: нефть, теплоэлектростанции, уголь используется во многих странах. Угля в Бразилии практически нет. Это мы являемся примером для вас", - подчеркнул президент Бразилии.