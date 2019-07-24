Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака

Вероятность заболеть раком поджелудочной железы резко возрастает у людей с повышенным сахаром в крови. Это актуально как для страдающих от диабета, так и для тех, кому недуг еще не диагностировали, однако тревожные показатели по сахару уже были зафиксированы. Об этом пишет Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism со ссылкой на корейских исследователей.

О связи повышенного сахара с раком поджелудочной железы, по сути, было известно ранее. Однако сейчас ученые привели конкретные "цифры".

Так, только преддиабетическое состояние увеличивает вероятность появления онкологии на 50%.

Как пояснил исследователь Чхоль-Ен Пак из клиники Камбук-Самсунг в Сеуле, "ранняя диагностика гипергликемии и уменьшение доли глюкозы в организме" является профилактикой распространения злокачественной опухоли поджелудочной железы.

Кстати

По данным Минздрава РФ за 2018 год (самая свежая информация), чаще всего жители России умирают от рака поджелудочной железы. Коэффициент летальности - 39,9%.