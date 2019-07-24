Как в концертном зале "Зарядье" собирают гигантский орган

"Король инструментов" прибыл в июле в Москву из Страсбурга, преодолев тысячи километров пути на четырех крупногабаритных фурах. Сотрудники французской органной фирмы Mühleisen, изготовившей орган, до конца лета будут монтировать инструмент в концертном зале "Зарядье". Орган из 3600 деревянных и металлических труб будет иметь 85 регистров, клавиатурную (четыре мануала) и мобильную консоль, оснащен самыми современными электронными комбинированными системами, включая интерфейс USB, MIDI-секвенсоры, расширенные возможности редактирования. Инаугурация "короля" состоится в феврале и станет центральным событием второго сезона зала "Зарядье". Финалом же первого сезона также стало событие, открывшее для зала новый формат - концерт-live. Подробности "РГ" рассказала гендиректор концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова.

Ольга Жукова: Мы завершили свой первый сезон концертом-оммажем к 90-летию Веры Горностаевой, где выступили три прекрасных молодых пианиста - Лукас Генюшас, Андрей Гугнин и Вадим Холоденко. На этом концерте мы впервые попробовали формат live-записи на нашем оборудовании совместно с фирмой "Мелодия". Запись выйдет на диске. В следующем сезоне мы уже планируем делать такие концерты-записи.

Первый сезон был дебютным для зала "Зарядье". Произошла ли какая-то дифференциация ваших интересов, уйдут ли какие-то проекты из-за акустических условий?

Ольга Жукова: Во-первых, мы показали для первого сезона очень хороший результат: в двух залах мы провели 307 концертов. Для сравнения: в первом сезоне Парижская филармония в трех залах дала 499 концертов, а Эльбская филармония в Гамбурге в двух залах - 298 концертов. Конечно, мы постоянно "проверяли" зал, пробовали и делали такие проекты, которые другие площадки много лет не имели возможности осуществить. Но сейчас, когда зал закрылся на два летних месяца, в него снова вошли строители и инженеры-акустики. Мы пытаемся исправить некоторые проблемы, работаем над акустическими шторами в Большом зале. Такие шторы есть в Малом зале, и они позволяют нам делать концерты-записи. В перспективе будем делать их и в Большом зале. Думаю, что проблемы со звуком, которые мы заметили на электроакустике, в джазовых концертах, уйдут, и мы сможем полноценно работать с любым жанром.

В первом сезоне вы попробовали балетные спектакли. Что показала театральная практика?

Ольга Жукова: Мы можем показывать и балетные, и оперные, и драматические спектакли, но у этой площадки есть особенности: она концертная, а не театральная, нет боковых кулис, открытая сцена. Здесь надо делать адаптацию. Кстати, мы договорились с "Золотой маской", что у нас пройдет церемония закрытия и награждения лауреатов в апреле 2020 года. "Золотая маска" уже придумывает церемонию именно под наш зал.

На днях к вам прибыл из Страсбурга орган, где вы разместили десятки тонн груза?

Ольга Жукова: Это было целое дело. Сначала, чтобы этот орган въехал в нашу страну целиком, а это четыре огромные полномерных фуры, мы полгода занимались бумагами, чтобы фуры пропустили через российскую таможню. Там тысячи ящиков груза, а по закону такие грузы можно пропускать через границу только частично. Мэр Москвы писал письма в таможенную службу и лично принял участие в том, чтобы орган разрешили пустить целиком на территорию России. Конечно, когда ты видишь такой огромный объем, целый поезд ящиков, это впечатляет! Одна только консоль с вентилятором имеет размер с однокомнатную квартиру. Теперь у нас все фойе первого и второго этаже забиты ящиками. Приехала французская команда 10 человек - инженеры-конструкторы органа и монтировщики, которые сразу начали монтировать орган: начинают рано утром и заканчивают вечером. Если все пойдет нормально, к концу августа орган смонтируют. А дальше приедет французский мастер Даниэль Керн, один из лучших в мире музыкантов-интонировщиков органов, и начнется интонировка, калибровка труб, которая продлится до января.

Как же в такой ситуации будут проходить концерты и репетиции в зале?

Ольга Жукова: Многие залы на период интонировки органа останавливают свою работу, но мы решили зал не закрывать. Работы с органом будут идти с 6 утра и до 14 часов дня, а с 15 часов мы будем начинать репетиции и подготовку к вечернему концерту.

В Москве уже есть орган-француз в Большом зале консерватории. Почему выбрали именно французский орган, Страсбургскую фирму?

Ольга Жукова: Здесь имела значение сама архитектура зала. Нам было важно поставить в зал орган, который хорошо прозвучит именно у нас. Хотя, органные мастера объясняют, что на практике все выходит по-разному: орган - живой инструмент. Его собирают, интонируют, и он первые годы живет своей жизнью: воздух гуляет в трубах, происходит пристройка его к залу. Не знаю, как будет происходить с нашим органом, но он будет не сразу идеально стройный. Это дело времени. Кстати, для фирмы Mühleisen - это самый большой орган, который они спроектировали и создали за свою 200-летнюю историю. В Мариинке, кстати, тоже стоит орган Mühleisen, но поменьше.

Как впишется такой гигантский по размерам орган в текучую архитектуру зала?

Ольга Жукова: Фасад, который появился еще в прошлом году, готов: никаких изменений его внешнего вида не будет. Но за его стеной есть комната в три этажа, и в нее сейчас собирают инструмент. Конечно, глядя на эти ящики, думаешь, как это все в комнату влезет? Но главный конструктор органа считает, что будет не три этажа, а 4-5 этажей с лестницами. Туда будут пролезать органные мастера, чтобы чистить и настраивать трубы.

Инаугурация намечена на 29 февраля. Но пока органной афиши на сайте нет.

Ольга Жукова: Пусть сначала орган соберут. Договоренность с органистами у нас есть, и мы готовы уже в сентябре сделать органную афишу. У нас появился главный хранитель и главный органист нашего инструмента, который будет работать вместе с французской командой. Я человек не суеверный, но вдруг что-то пойдет не по плану, а мы повесим афишу? Мы сейчас даже билеты на 29 февраля не отдаем в продажу по той же причине.

Но саму церемонию уже придумали?

Ольга Жукова: Это будет не концерт, а настоящее действо: с симфоническим оркестром, с оперными певцами, балетом, с драматическими артистами. Орган издаст свои первые звуки в сопровождении симфонического оркестра. Инаугурация будет транслироваться. Сейчас идут переговоры с режиссером-постановщиком. Имя пока не назову, но это лучший режиссер в мире, и если он возьмется за постановку инаугурации - это будет суперсобытие. Орган такого размера открывается раз в 100-150 лет и хочется, что чтобы этот момент запомнила Москва, запомнил музыкальный мир.

Кстати

Свой второй сезон Концертный зал "Зарядье" откроет в День города Москвы: 7 и 8 сентября прозвучит цикл "Все симфонии Чайковского" в исполнении Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра.