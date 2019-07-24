Эта история привлекла пристальное внимание общественности, депутатов и региональных властей. В ней рассказывалось о конфликте между жителями костромской пятиэтажки, который был вызван установкой в доме пандуса и электрической подъемной платформы для инвалида-колясочника Игоря Жулева. Без специальных подъемных устройств он в течение нескольких лет не мог выбраться на улицу и фактически был заперт в четырех стенах. Двенадцать ступенек оказались непреодолимым препятствием.

По решению суда в 2018 году мэрия Костромы установила в доме Жулева пандус с электроплатформой за счет средств бюджета. Однако соседи инвалида отказались принимать подъемник на баланс дома, заявив, что не хотят ежемесячно платить за обслуживание оборудования по 16 рублей с квартиры. Некоторые соседи заявили, что вообще не желают, чтобы в их доме жил инвалид, "создающий неудобства". Некоторые матери возмутились, что им неприятно стоять и ждать у входа в подъезд, пока больной сосед "слишком медленно спускается по своему пандусу". Они предложили выселить колясочника и его семью в какое-нибудь другое помещение, а саму подъемную платформу - демонтировать.

Узнав о судьбе Игоря Жулева, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться в ситуацию с инвалидом-колясочником. Певица заявила, что колоссальные усилия государства по созданию безбарьерной среды и интеграции инвалидов в повседневную жизнь общества оказываются тщетными при столкновении с негативным отношением людей. Добавив также, что Общественная палата взяла на контроль ситуацию с инвалидом Жулевым.

Соседи инвалида отказались принимать подъемник на баланс дома, заявив, что не хотят платить за обслуживание оборудования

На оперативном совещании глава региона поручил депутатам облдумы проработать вопрос законодательного регулирования установки и содержания технических средств для инвалидов в жилых домах. Он отметил, что при создании объектов "доступной среды" необходимо защитить права как людей с ограниченными возможностями здоровья, так и их соседей.