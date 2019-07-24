Эта история привлекла пристальное внимание общественности, депутатов и региональных властей. В ней рассказывалось о конфликте между жителями костромской пятиэтажки, который был вызван установкой в доме пандуса и электрической подъемной платформы для инвалида-колясочника Игоря Жулева. Без специальных подъемных устройств он в течение нескольких лет не мог выбраться на улицу и фактически был заперт в четырех стенах. Двенадцать ступенек оказались непреодолимым препятствием.
По решению суда в 2018 году мэрия Костромы установила в доме Жулева пандус с электроплатформой за счет средств бюджета. Однако соседи инвалида отказались принимать подъемник на баланс дома, заявив, что не хотят ежемесячно платить за обслуживание оборудования по 16 рублей с квартиры. Некоторые соседи заявили, что вообще не желают, чтобы в их доме жил инвалид, "создающий неудобства". Некоторые матери возмутились, что им неприятно стоять и ждать у входа в подъезд, пока больной сосед "слишком медленно спускается по своему пандусу". Они предложили выселить колясочника и его семью в какое-нибудь другое помещение, а саму подъемную платформу - демонтировать.
Узнав о судьбе Игоря Жулева, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой вмешаться в ситуацию с инвалидом-колясочником. Певица заявила, что колоссальные усилия государства по созданию безбарьерной среды и интеграции инвалидов в повседневную жизнь общества оказываются тщетными при столкновении с негативным отношением людей. Добавив также, что Общественная палата взяла на контроль ситуацию с инвалидом Жулевым.
На оперативном совещании глава региона поручил депутатам облдумы проработать вопрос законодательного регулирования установки и содержания технических средств для инвалидов в жилых домах. Он отметил, что при создании объектов "доступной среды" необходимо защитить права как людей с ограниченными возможностями здоровья, так и их соседей.