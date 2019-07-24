Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму в правовом невежестве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова по итогам встречи с группой незарегистрированых кандидатов в Мосгордуму заявила, что некоторые из них недостаточно знают и уважают избирательное законодательство.

"Ряд присутствовавших кандидатов, люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, практически продемонстрировали примитивное невежество в знании элементарных процедур", - сказала она на заседании ЦИК.

По словам главы комиссии, на встрече прозвучал "целый ряд тезисов, обвинений и утверждения, которые просто свидетельствовали о полном невежестве, о практически поверхностном или полном незнании выборного законодательства".

В частности, речь идет о порядке и сроках обжалования отказа в регистрации и требованиях к ЦИК ускорить работу Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб.

"Существует очень четкий порядок: десять дней на обжалование, до десяти дней на рассмотрение. Нельзя закинуть жалобу в Центризбирком, пока она не рассмотрена на уровне Мосгоризбиркома, мы никак не можем ускорить процесс", - пояснила Памфилова.

Она считает такое отношения к нормам закона недопустимым для людей, претендующих на кресла в законодательном собрании. "Процедуре придается огромное значение в демократических государствах, соблюдение процедуры - это основа демократии", - подчеркнула глава ЦИК.

По сути, продолжила она, кандидаты, критикующие власть за административно-командные методы управления, в данном случае призывают ЦИК использовать именно такие методы для регистрации их на выборах. То же касается и предложения допустить на выборы всех, кто собрал подписи, без проверки их достоверности.

"Они уже решили, что вся система проверки подписей не вызывает доверия, с их точки зрения, вообще никуда не годится, поэтому (говорят): вы нас всех, кого мы вам назовем, зарегистрируйте без индивидуальной проверки не только подписей, но и всех материалов", - сказала Памфилова, добавив, что это невозможно и ЦИК ничем подобным заниматься не будет.

"Ситуации разные: у одного кандидата действительно несправедливая, другой хочет вообще не обращаться, а у третьего ужас во всех документах - это неприемлемо", - озвучила она свою позицию.

При этом глава комиссии пообещала, что если жалобы дойдут до Центризбиркома, то здесь их рассмотрят самым тщательным образом в обстановке максимальной публичности, чтобы все действительно нарушенные права были восстановлены.