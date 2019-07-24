В Москве показали гоночную машину из конструктора

В российской столице выставили автомобиль Bugatti Chiron, собранный из конструктора "Лего". Увидеть полноразмерную копию одной из самых быстрых в мире машин можно бесплатно.

Выставка разместилась за Пионерским прудом парка Горького - между каруселями и главным фонтаном. Здесь установлен небольшой шатер, в котором выставлены миниатюрные ретро-автомобили. Музейная коллекция приехала в Москву из Дании. Самому старому экспонату - 87 лет. Это пожарная машинка из деревянного конструктора. Куда больше места занимает Bugatti Chiron, тоже сделанный из "Лего", но уже в наши дни. Как рассказал "РГ" главный конструктор Томаш Плешнер, машину собирали в Чехии 16 дизайнеров, механиков и электриков. На все про все ушло более десяти месяцев и свыше миллиона деталей. И ни капли клея. Проектировали с нуля. Компьютерные программы оказались бессильны, потому пришлось вернуться к рукописным чертежам.

Весит машина полторы тонны. Кстати, ездит. В этом ей помогают многочисленные моторчики, спрятанные в багажнике. Поначалу они нагревались до 76 градусов. При такой температуре пластиковые детали могли расплавиться, поэтому "кубики" покрыли тефлоном. За счет этого градус накала снизился вдвое. Заводится не ключом, а с планшета. С первого раза сделать этого не удалось, вспоминают разработчики.

Испытали машину на полигоне под немецким Вольфсбургом. За руль сел гонщик, который несколько лет назад тестировал реальный Bugatti Chiron. В отличие от оригинала высокой скоростью "младший брат" похвастаться не может - разгоняется всего лишь до 20 км/ч. Да и не каждому водителю рад: человек должен быть ростом не выше 175 см, а весить меньше 80 кг. Иначе машина может рассыпаться.

Кстати



Выставка машин, собранных из конструктора, открыта в парке Горького до 4 августа включительно. Увидеть экспонаты и попробовать собрать из конструктора свои модели, можно с 12:00 до 21:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные.

Видео: KP.Ru