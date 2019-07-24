СК завел дело на сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в июле, во время проведения плановых учений, мужчина обнаружил, что в лагере "Холдоми", где в ночь на 23 июля произошел пожар, размещение детей в палатках организовано с нарушением противопожарных норм, но не принял мер, чтобы это исправить.

Ранее, во время заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович спросил у представителя госпожнадзора, были ли отмечены в лагере нарушения правил пожарной безопасности. Сотрудник МЧС заявил, что при внешнем осмотре палаток недочетов выявлено не было. При этом он отметил, что особых требований пожарной безопасности именно к палаточным лагерям вообще не существует.

Следственный комитет России продолжает расследование обстоятельств трагедии. Ранее были задержаны учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" и директор этого лагеря Максим Кузнецов.