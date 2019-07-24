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Проект: В регионах

Технические средства реабилитации инвалида

Эксперты рассказали о технических средствах реабилитации инвалидов
Российская газета - Неделя - Сибирь № 161(7919)
Технические средства реабилитации (далее ТСР) для людей с ограничениями жизнедеятельности - это средства реабилитации, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких, или обратимых ограничений жизнедеятельности людей, связанных с нарушением здоровья, в том числе инвалидов.

К ним относятся средства для самостоятельной (персональной) мобильности, передвижения и транспортирования, протезно-ортопедические изделия, слуховые и голосообразующие аппараты, средства для индивидуального ухода (самообслуживания) и индивидуальной защиты и другие. Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Лица, проживающие на территории Омской области, признанные инвалидами, и дети-инвалиды в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее ИПРА) при наличии медицинских показаний обеспечиваются ТСР, включенными в региональный перечень ТСР. Региональный перечень ТСР содержит технические средства в дополнение к федеральному перечню.

В 2016 году установлен перечень товаров и услуг, расходы, на приобретение которых компенсируются за счет средств материнского (семейного) капитала для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В него включены тактильные компьютерные дисплеи, персональные цифровые ассистенты, функциональные кресла, лестничные подъемные устройства, линзы для коррекции зрения, читающие машины, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, подъемники для перемещения человека, приборы для письма алфавитом Брайля, услуги чтеца-секретаря.

В процессе медико-социальной экспертизы специалисты ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России при разработке ИПРА инвалида рекомендуют ТСР по медицинским показаниям согласно "Перечню показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР", утвержденному приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 888н.

Обеспечение ТСР осуществляет Омское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ГУ ОРО ФСС РФ) на основании ИПРА, заявления, документа, удостоверяющего личность инвалида (законного представителя).

Сроки пользования ТСР определены приказом Минтруда России от 03.04.2018 N 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

По истечении установленного срока пользования ТСР (или в случае невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены) замена ТСР осуществляется ГУ ОРО ФСС РФ.

В случае приобретения ТСР за собственный счет инвалиду выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного ТСР, предоставляемого уполномоченным органом.

На правах рекламы

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