В Северный Ледовитый океан яхта "Сибирь" выходила семь раз, и вновь отправляется в экспедицию - теперь в кругосветную. Это уже второй наш подобный опыт, правда, в южных широтах мы не были ни разу.

Международный проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды и состоится благодаря президентскому гранту. Цель похода - в точности повторить путь отважных русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Под их командованием военные парусники отшвартовались от пирса Санкт-Петербурга и взяли курс к неведомым берегам. Достигли цели и нанесли на карту новый континент - Антарктиду. Флаг России на станции Беллинсгаузена мы должны водрузить аккурат 28 января, как это было два века назад.

Теоретически на сто процентов подготовиться к такому плаванию сложно, но мы постарались, как могли. Конечно, современные технологии существенно отличают нынешнее путешествие от предыдущего. Старинные суда были гораздо тяжелей, с более мощной системой парусов. Однако в штиль двигаться не могли. Современные паруса позволяют идти даже против ветра. Если моряки экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева страдали от нехватки пресной воды, то мы с помощью опреснителей будем получать в сутки до 25 литров. Раньше у мореплавателей не было радара, генакера, дизеля, альтернативных источников энергии. У нас все это есть.

В прошлой кругосветке мы опробовали ветрогенераторы, в нынешнем походе решили их усилить солнечными батареями. Раньше, когда конструкции были неимоверно тяжелыми, использовать их на яхте было нереально. Теперь, когда технологии ушли вперед, и батареи стали тонкими и гибкими, мы решили ими воспользоваться. И уже убедились, что четырех пластин, которые мы установили на реконструированном навесе, вполне достаточно, чтобы в безоблачную погоду обеспечить работу всех навигационных систем.

Альтернативные источники отлично дополнят друг друга. В штиль наши приборы будет питать солнце, в ненастье - ветер, что, по сути, обеспечит нас бесперебойной навигацией. А это - гарантия безопасности путешествия. Продлится оно пятнадцать месяцев и, несмотря на все ноу-хау, будет непростым.

Яхта готова пройти все испытания, в том числе и сложнейший пролив Дрейка с двадцатиметровыми волнами и шквалистым ветром. Поэтому без двигателя нам не обойтись. Альтернативное электричество поможет его завести, попутно обеспечив работу GPS, телефона, интернета. Благодаря энергии ветра и солнца мы сможем сэкономить в океане до тридцати процентов солярки, что весьма неплохо.

Опытные моряки утверждают, что наиболее полезны солнечные батареи на борту яхт, отправляющихся в южные широты, где с солнцем проблем нет. А наш курс лежит именно туда. Так что проверим все на собственном опыте.

В принципе солнечной батареей может стать сам парус. Существуют уже и такие технологии. Правда, пока это безумно дорого, но инновации не стоят на месте, и рано или поздно все становится доступным. Как знать, может, в следующую экспедицию мы отправимся именно под такими парусами.