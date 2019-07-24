Минприроды прокомментировало ситуацию с заводом в Иркутской области

Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, но ответа на письмо пока нет, рассказали "Российской газете" в ведомстве.

Сама служба не занимается рекультивацией таких объектов, но глава Росприроднадзора Светлана Радионова уверена, что оставлять этот вопрос без внимания недопустимо, иначе это чревато экологической катастрофой.

Ранее в интервью "Известиям" она назвала "Усольехимпром" самым ярким примером безобразного поведения собственника в Иркутской области.

В Минприроды "РГ" подтвердили, что ситуация с заводом сложная и известна давно. "Поручение провести проверки Росприроднадзора на данном объекте министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин давал после ряда обращений. Кроме того, было поручение министра проработать вопрос и включить объект накопленного вреда окружающей среде в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". На объекте отбирались пробы почв для проверки токсичности, проект рекультивации проходил процедуры государственных экспертиз", - сообщили в министерстве.

В рамках проекта "Чистая страна" предстоит ликвидировать 191 свалку в границах городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

За 2017-2018 годы общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию составила 252 гектара. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов - почти 2,5 миллиона человек. До конца года планируется завершить работы по ликвидации накопленного ущерба на 33 проектах в восьми регионах (Брянской, Московской, Смоленской и Волгоградской областях, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республике.