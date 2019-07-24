Минприроды прокомментировало ситуацию с заводом в Иркутской области

Новости

В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием над детьми в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
Названа дата первого официального визита президента Узбекистана в Минск 16:42
Ученые назвали причину быстрого развития рака кожи на первой стадии 16:32
Милак побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем на ЧМ 16:30
Минприроды разъяснило ситуацию с вырубкой леса на Байкале 16:30
Министр сельского хозяйства Крыма съел сырую креветку 16:30
На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян 16:30
Спикер Госдумы вручил грамоту главе Росреестра 16:28
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера 16:24
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда" 16:18
В Петербурге открыли памятник жертвам репрессий 16:14
Китай начинает экспорт подержанных автомобилей в Россию. Чем это грозит 16:12
Три регбиста дисквалифицированы на полгода за драку 16:10
Московские судьи рассмотрели почти 900 тысяч дел за первые 6 месяцев 2019 года 16:08
Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 16:00
МИД представит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе 15:57
На Дону поймали браконьеров за улов на 1,5 миллиона рублей 15:53
Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам 15:51
Россия поможет Сербии развивать атомную энергетику 15:50
Названы самые популярные города у туристов на День ВМФ 15:49
Госдума приняла закон о работе фитнес-центров 15:41
В Краснодаре щенок взял под опеку детенышей леопарда и тигра 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды прокомментировало ситуацию с заводом в Иркутской области

Текст: Елена Березина
Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, но ответа на письмо пока нет, рассказали "Российской газете" в ведомстве.

Сама служба не занимается рекультивацией таких объектов, но глава Росприроднадзора Светлана Радионова уверена, что оставлять этот вопрос без внимания недопустимо, иначе это чревато экологической катастрофой.

Ранее в интервью "Известиям" она назвала "Усольехимпром" самым ярким примером безобразного поведения собственника в Иркутской области.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

В Минприроды "РГ" подтвердили, что ситуация с заводом сложная и известна давно. "Поручение провести проверки Росприроднадзора на данном объекте министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин давал после ряда обращений. Кроме того, было поручение министра проработать вопрос и включить объект накопленного вреда окружающей среде в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". На объекте отбирались пробы почв для проверки токсичности, проект рекультивации проходил процедуры государственных экспертиз", - сообщили в министерстве.

В рамках проекта "Чистая страна" предстоит ликвидировать 191 свалку в границах городов и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

За 2017-2018 годы общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию составила 252 гектара. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов - почти 2,5 миллиона человек. До конца года планируется завершить работы по ликвидации накопленного ущерба на 33 проектах в восьми регионах (Брянской, Московской, Смоленской и Волгоградской областях, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республике.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"