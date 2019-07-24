В Омске упал спрос на дачи. Сотни предложений, выставленных на специализированных порталах, остаются невостребованными.

- Продажи практически стоят даже в престижных поселках. На днях вернула все заявки своим клиентам. За год не продала ни одной дачи. Два владельца снизили за это время стоимость в полтора-два раза. И никакого движения, - сообщила корреспонденту "РГ" риелтор с десятилетним стажем Марина Вьюшкина.

Официально в Омской области более 277 тысяч дачников, объединенных в пятьсот товариществ. По сути, дача есть у каждой третьей омской семьи.

Многие из тех, кто не может продать имущество, сдает его в аренду. За добротный коттедж в живописном месте просят три-четыре тысячи рублей в сутки. Можно снять домик и по более доступным ценам. В зависимости от его состояния и удаленности от города, арендодатели просят от шестисот до десяти тысяч руб-лей в месяц. Впрочем, и такие объявления часто остаются невостребованными.

Падение интереса к загородной жизни показала и дачная амнистия - омичи далеко не так активно, как предполагалось, оформляли имущество в собственность по упрощенной схеме. По словам специалистов, одна из причин - слабая информационная поддержка. Еще одна - нежелание нести дополнительные денежные и временные затраты. Например, надо платить кадастровым инженерам за межевание. Растут и взносы. В этом году все дачные бухгалтерии перевели на безналичный расчет, а это дополнительные проценты банку.

Что касается регистрации, то, как оказалось, селятся на дачах главным образом люди, не имеющие собственного жилья, приезжие, гастарбайтеры. Нередко они живут в садовых домиках целыми семьями. По данным полиции, всего таких в регионе насчитывается около тысячи человек.

Не прибавляет популярности дачным поселкам и инфраструктура. В этом году к другим проблемам добавился вывоз мусора - возле участков растут свалки.

Дачники сетуют на качество ремонта дорог. Нередко, грейдируя грунтовку, в нее сыплют что попало: экологически сомнительные промышленные отходы, а также стекло, гвозди, штыри. Не выдерживает критики и состояние инженерных коммуникаций.

- Сети к большинству дачных территорий тянули еще четверть века назад, причем из расчета один киловатт на дом, - пояснил корреспонденту "РГ" председатель координационного совета Омского союза садоводов Виктор Бобырь. - Нынешних нагрузок они уже не выдерживают - работают стиральные машины, холодильники, микроволновки, телевизоры, садовая техника. Старая проводка может стать и источником пожара. Поэтому вопрос усиления и обновления сетей стоит весьма остро.

Актуальна для дачных товариществ и кадровая проблема. Раньше их возглавляли, как правило, бывшие руководители цехов и лабораторий. А многие нынешние председатели организационными вопросами заниматься не умеют, да и не хотят.

Немало головной боли дачникам приносят сорняки, семена которых приносит ветер с брошенных участков. В конце прошлого века, когда земельные участки буквально раздавали, их набирали впрок: себе, детям, внукам и правнукам. Обрабатывать все эти сотки самим оказалось не под силу, и многие участки забросили. Некоторые владельцы давным-давно о них забыли. В Марьяновском, Любинском районах области, да и на окраине Омска их сотни.

Согласно последней переписи, в общей сложности заброшенными стоят 58 тысяч участков. Эта земля могла бы пригодиться для строительства того же социального жилья. Но законы не позволяют отчуждать участки, если нет официального отказа владельцев. Даже если взносы не оплачиваются десятилетиями. И здесь есть, о чем задуматься федеральным и региональным законодателям.

Впрочем, бывает и наоборот: некоторые слишком предприимчивые дачники устраивают на своих участках настоящие фермерские хозяйства. Как, например, в товариществе "Полет".

- Сейчас у него в хозяйстве уже шестнадцать коров, да еще две сотни уток, плюс свиньи. Запах на всю округу стоит такой, что хоть прищепку на нос надевай, - негодуют соседи. - На нашу критику он совершенно не реагирует. Надеемся повлиять с помощью Росприроднадзора и других контролирующих инстанций.

Стоит сказать, что позитивные сдвиги в этой сфере все-таки есть. На муниципальных рынках в Омске дачникам отведено 900 мест, где они могут продавать свою продукцию. Для садоводов организованы автобусные маршруты, которые действуют с начала мая и до конца октября. Власти ремонтируют дорожные подъезды к дачным массивам, кронируют деревья. А вот в районах области ситуация сложнее. Главы муниципалитетов не хотят брать на себя лишние заботы. И совершенно напрасно, уверены в Омском союзе садоводов.

- Во-первых, каждое товарищество - это рабочие места. В некоторых штат насчитывает десять-пятнадцать человек. Это не только руководители и бухгалтерия, но и электрики, машинисты, водопроводчики, - поясняет Виктор Бобырь. - Плюс предприниматели, которые в течение полугода везут дачникам песок, дрова, щебенку. В шаговой доступности организуют торговлю саженцами, рассадой, садовым инвентарем. С наступлением сезона повсеместно открывают магазинчики, ларьки, кафе, СТО. Помимо этого, сюда стекаются многочисленные строители, маляры, плиточники. Тысячи людей заняты делом. Если бы не дачники, ничего бы этого не было и в помине.

Для многих садовые участки служат источником заработка. Здесь выращивают на продажу зелень, овощи, ягоды, цветы, пополняя семейный бюджет.

- У нас с мужем пенсия на двоих - пятнадцать тысяч рублей. А за лето мы зарабатываем еще 150-200 тысяч, - утверждает пенсионерка Маргарита Степанова.

- Необходимо внедрять меры поддержки садоводческих товариществ. Ведь это тоже отрасль, которая платит налоги, способствует занятости населения, здоровому образу жизни, - подчеркивает Виктор Бобырь. - И мы уже обратились в Законодательное собрание Омской области с просьбой принять региональный нормативный акт.