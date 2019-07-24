В Чечне стартовала самая высокогорная в России парусная регата

Во второй раз Чечня принимает международную парусную регату на высокогорном озере Кезеной-Ам, которое расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря. Сегодня там участники провели первый гоночный день.

Организаторами этого события выступают региональное министерство по туризму и Федерация парусного спорта ЧР. А генеральным информационным спонсором стала "Российская газета".

Состязаются яхтсмены на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20. Причем яхты спортсмены получили по результатам жеребьевки, а после каждой гонки они меняются судами.

- Здесь более 60 участников - это 19 команд из семи стран - Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Украины, Чехии и России. Среди спортсменов есть участники Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира. Они проведут четыре гоночных дня на озере, - заявили в Федерации парусного спорта Чечни.

Судейскую бригаду международной парусной регаты возглавил известный итальянский рефери Лука Бабини. Он уже во второй раз приезжает в Чечню.

Призовой фонд спортивного события составляет 2,2 миллиона рублей. Яхтсмены будут бороться за переходящий Кубок Кезеной-Ам. Команда-победитель в этом году получит приз в размере 1,2 миллиона рублей и подарки от партнеров регаты. Кроме этого, 27 июля будет разыгран Суперкубок "Ахмат" с отдельным призовым фондом в миллион рублей.

Продлится регата до 28 июля. Официальные партнеры - госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ". Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета" и МАТЧ ТВ.

Кстати

Первая парусная регата в истории Чечни прошла в июле 2017 года. За три дня состоялось более 20 гонок, участие в соревнованиях приняли 20 команд из разных стран.