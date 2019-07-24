28 июля в День ВМФ в центре Петербурга и в Кронштадте состоится Главный военно-морской парад. В строю по Неве и Финскому заливу пройдут катера, крейсеры, субмарины. Над эскадрой пролетят самолеты и вертолеты, а небо над Петербургом украсят триколором. Главный военно-морской парад - это уже не просто смотр новейшей техники, это праздник, в котором принимают участие сотни тысяч петербуржцев и гостей города.

Почему парад проходит в двух местах?

Главный военно-морской парад - это шествие кораблей по воде, в мероприятии примут участие суда разных габаритов. Среди них есть малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные, противодиверсионные, десантные и патрульные катера.

Проходить в исторический центр Петербурга, даже несмотря на разведенные мосты, судам с очень большими габаритами сложно. Но для таких кораблей создана вся необходимая инфраструктура на Кронштадтском рейде. Поэтому Главный военно-морской парад состоится на двух площадках. В исторической части Петербурга от Благовещенского до Троицкого моста пройдут в парадном строю корабли относительно небольших размеров, а по Финскому заливу вдоль Кронштадта проследуют самые габаритные и мощные суда российского флота.

Что в Петербурге, что в Кронштадте зрителей ждет авиашоу, также на параде выступят военные оркестры.

Какой корабль возглавит парад?

Традиции проведения военно-морских парадов в Петербурге более трехсот лет. Сценарий праздника подразумевает, что первым в парадном строю идет историческое судно как символ преемственности традиций российского флота. В этом году историческую часть парада откроет парусник "Полтава". Этот линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга был создан на верфи исторического судостроения в конце прошлого года. Он является точной репликой первого корабля Балтийского флота, построенного в 1712 году.

Где смотреть парад и нужно ли покупать билеты?

Парад в центре Петербурга будет хорошо видно с Английской, Университетской, Дворцовой набережных, а также со Стрелки Васильевского острова. Билеты не нужны. Но места лучше занимать заранее. Так, на Сенатской площади люди начнут собираться с восьми утра. На Университетскую набережную имеет смысл приходить к девяти.

Как будет проходить парад?

Парад начнется в 11.00. Сценарий праздника обычно сверстан так, что вначале по Неве проходят небольшие суда - катера типа "Грачонок" или базовые тральщики проекта "Александрит", затем в парадном строю появляются суда с большим водоизмещением. После прохода судов по Неве под звуки военного оркестра парадным строем идут корабли в Кронштадте.

В финальной части парада зрителей ждет полет от асов военной авиации. Над Петербургом и Кронштадтом пролетят самолеты Су-24, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29. Одним из ярчайших моментов парада традиционно становится сложнейший авиационный прием - дозаправка самолетов в воздухе. В этом году с большой вероятностью петербуржцы и гости города вновь увидят заправку над Невой, ведь в программе парада заявлено участие самолета-топливозаправщика Ил-78.

А завершится парад пролетом тактической группы штурмовиков Су-25. Эти самолеты окрасят небо над Невой в цвета российского триколора.

Что делать после парада?

Сам парад завершится в 12.00. Но праздник будет продолжаться целый день. После парада на Дворцовой площади начнется бесплатный концерт, а в кронштадтском Петровском парке стартует масштабный опен-эйр "VOLны-2019". В программе выступления начинающих и именитых джазменов со всей страны. Также на сцену выйдут ведущие артисты петербургских театров.

А завершится День ВМФ в 22.30 праздничным салютом, он также пройдет на двух площадках - в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Планируется сделать более двух тысяч залпов.

В Министерстве обороны России сообщают, что салют будет производиться также из двенадцати артиллерийских орудий Д-44 и двенадцати фейерверочных установок на базе "КамАЗов".

Концерт на Дворцовой

В 14.00 на Дворцовой площади начнется концертный марафон, посвященный Дню ВМФ России.

Откроет его петербургская группа Markscheider Kunst. Затем гостей ждет выступление военных оркестров Таиланда и Вьетнама.

Настоящим подарком для десятков тысяч зрителей Дворцовой станет выступление Александра Розенбаума. В исполнении мастера пронзительной лирики в 14.45 прозвучит подборка песен, которая с первых аккордов влюбляет в море и в Петербург.

В 15.00 на сцену поднимется не требующий представления Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.

В 16.00 настанет очередь поздравлений от музыкантов Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением заслуженного артиста России, капитана 1-го ранга Алексея Карабанова.

В 17.30 - выступление группы "Сурганова и Оркестр".

С 18.30 поздравительную эстафету рок-десанта подхватит группа "СерьГа" во главе с лидером Сергеем Галаниным.

С 19.30 до 20.30 праздничный концерт продолжит группа "Чайф".

Завершит вечер выступление "Хора Турецкого" и "SOPRANO" - с 21.00 до 22.00 вокалисты споют шлягеры нескольких поколений.