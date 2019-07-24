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24.07.2019 17:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак"

Текст: Денис Передельский (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге началось массовое внедрение новой технологии модернизации крыш зданий, которая поможет в борьбе с обледенением и образованием сосулек, а также с протечками кровли. Об этом было заявлено на выездном совещании в Приморском районе, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

"Глава города еще весной поставил задачу перед коммунальными службами принять все необходимые меры, чтобы зиму город встретил в полной готовности", - сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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К слову, в Северной столице внедрение новой технологии, так называемой системы "холодный чердак", началось несколько лет назад. Речь идет об особой методике утепления крыш, которая позволяет поддерживать оптимальный режим температуры и влажности.

Благодаря этой системе разница температуры внутри мансардных помещений и на улице не превышает 4-5 градусов по Цельсию. Это замедляет образование наледи.

Технология себя оправдала - в предыдущие годы ни протечек, ни обледенения на модернизированных крышах зимой не было. Теперь власти намерены внедрить систему в большом масштабе, что позволит решить многие традиционные для зимы проблемы.

"В 2020 году все дома будут переведены на систему "холодный чердак". Основная часть работ завершится в этом году, еще около 1300 крыш будут модернизированы в следующем году", - сказал Александр Беглов.

Прошедшая ранее в городе проверка выявила около шести тысяч зданий, крыши которых находятся в плохом техническом состоянии. Примерно в половине из них уже проведены работы по технологии "холодный чердак".

"До конца года в рамках работ по капитальному и текущему ремонту по этой технологии обустроят еще около 2000 чердачных помещений, - отметили в пресс-службе администрации губернатора. - Из городского бюджета на это выделено более 703 миллионов рублей".

Кроме того, по словам Александра Беглова, в настоящий момент рассматривается вопрос о применении греющего кабеля, который прокладывается в водостоках и тоже предупреждает образование наледи.

"Сейчас мы считаем экономические показатели этой технологии. Если она себя оправдает, будем внедрять", - отметил Александр Беглов.

Глава города также напомнил, что протечки кровли нередко бывают вызваны нелегальными экскурсиями по крышам. С этим явлением власти тоже начали борьбу. В 2019-м по поручению временно исполняющего обязанности губернатора на всех чердаках будут установлены врезные замки, а в центральных районах еще и сигнализация.

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