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24.07.2019 18:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цифра стирает границу

Россия расширяет льготные визовые режимы
Текст: Анна Бондаренко, Ульяна Вылегжанина, Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
С 25 июля россияне могут въезжать без виз в 116 стран мира. К государствам с самым льготным для нас визовым режимом добавилось еще одно - Мальдивы. Облегчает въезд для иностранцев и Россия. С октября по электронным визам можно будет посетить Петербург.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А упрощенный визовый режим для иностранцев, заработавший в Калининградской области в июле, уже вызвал туристический бум. За две недели заявки на электронные визы подали около девяти тысяч человек, сообщает Пограничное управление ФСБ России по региону. Более четырех тысяч туристов уже приехали по "е-визе". Наиболее активны жители Литвы и Польши, Латвии и Германии. Калининградский упрощенный визовый режим распространяется на граждан 53 государств. В перечень вошли страны, жители которых уже получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, где они введены с 2017 года. Плюс для Калининградской области этот список расширили за счет европейских государств.

Фото: iStock
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Однократная электронная виза выдается бесплатно на восемь дней с туристической, деловой или гуманитарной целью. Максимальный срок оформления - четыре календарных дня, независимо от выходных и праздников. Путешественникам не требуется приглашений или подтверждений, достаточно заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД России и прикрепить фотографию. Пересечь границу можно через аэропорт Храброво, морские, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Первым "электронным" туристом оказалась школьница из польского города Эльблонга Юстина Петршняк. Это второй визит девочки в регион, в прошлом году она приезжала на чемпионат мира по футболу. "Мы узнали об электронных визах из российских СМИ и сразу начали заполнять анкеты", - рассказала мама Юстины Анна. "Ваши электронные визы - отличная идея!" - считает другой турист, Ярослав Стенцель, журналист газеты "Голос Поморья" из польского города Слупска.

По словам руководителя Польского культурного центра в Калининграде Томаша Оманьски, пользу от нововведения ощутит вся туриндустрия Калининградской области. Это и отельеры, и предприятия общепита, и туроператоры, занимающиеся въездным туризмом. "Неоценима также имиджевая составляющая, - подчеркнул Томаш Оманьски. - Деньги, которые привозят иностранные туристы в Калининградскую область, в перспективе можно сосчитать. А вот хорошие впечатления, воспоминания, разрушенные стереотипы, которые путешественники увозят из Калининградской области, которыми они делятся со своими друзьями и близкими, не измерить никакими деньгами".

Сейчас калининградские власти занимаются информационным продвижением упрощенного визового режима. Пресс-конференции и презентации прошли в Клайпеде, Вильнюсе, Варшаве. В конце июля "е-визы" несколько дней будут презентовать на Ярмарке Святого Доминика в Гданьске.

Фото: iStock
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Вторая "точка" России с упрощенным визовым режимом - Дальний Восток. За два года через пункты пропуска свободного порта Владивосток по "е-визе" пересекли границу почти 78 тысяч иностранцев. Все рекорды здесь побили жители Поднебесной. Их среди таких туристов абсолютное большинство - без малого 56 тысяч человек. На втором месте Япония, на третьем - Сингапур. Получить "дальневосточную" "е-визу" могут граждане 19 государств. Чаще ею пользуются туристы.

Но упрощенный механизм благоприятно влияет и на деловое сотрудничество, отмечают в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По словам гендиректора агентства Леонида Петухова, "е-визы" позволяют в более короткие сроки договариваться с иностранными партнерами о возможных визитах. Ожидают такого же эффекта и в Калининграде.

Перспектива

Двести миллионов евро для Петербурга

О том, как лучше развивать в России льготные визовые режимы, обозреватель "РГ" обсудил с вице-президентом Российского союза туриндустрии Юрием Барзыкиным.

Юрий Александрович, какой эффект дают такие режимы?

Юрий Барзыкин: Происходит увеличение притока туристов в среднем от 20 процентов.

Если говорить, например, о безвизовом въезде для пассажиров круизных судов, то этот режим больше всего используется в Петербурге. В город прибывают таким путем более 500 тысяч туристов в год. Они привозят более 200 миллионов евро.

Зачем Петербургу много летних фестивалей

На какие еще регионы можно распространить "е-визы"?

Юрий Барзыкин: Ранее мы предлагали распространить этот режим на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Сейчас по поручению президента предполагается к 2021 году электронные визы ввести на территории всей страны.

Перечень стран, для граждан которых вводятся эти режимы, утверждается постановлением правительства. Это значит, что список может меняться, дополняться. То есть это достаточно гибкий и эффективный механизм регулирования.

Для каких стран стоит вводить такие льготные режимы?

Юрий Барзыкин: Распространять льготные визовые режимы стоит на те страны, которые не представляют миграционной и террористической опасности.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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И на те, которые генерируют основные турпотоки, - страны Европы, Латинской Америки, которые показали свой потенциал в ходе чемпионата мира по футболу, развивающиеся страны, которые дают групповых туристов.

Какие еще льготные визовые режимы можно было бы ввести?

Юрий Барзыкин: Был уже проработан и принят, но только в первом чтении, безвизовый режим на 72 часа для транзитных авиапассажиров. Большие транзитные потоки у нас идут через Москву Санкт-Петербург, Сочи. Такие туристы могли бы остановиться, выйти, посмотреть города и лететь дальше. Подобная практика есть в мире.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область Отмена визового режима Развитие туризма в России
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