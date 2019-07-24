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24.07.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти завели дело на женщину, избившую 3-летнюю девочку молотком

Текст: Вера Черенева

В Ленобласти следователи регионального СК возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести " в отношении 57-летней жительницы города Мга. По версии следствия, женщина избила молотком для отбивания мяса трехлетнюю соседскую девочку.

В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, ребенка на попечение соседки оставила мать девочки. Пока родительница ходила по своим делам, соседка, по версии следствия, выпила и избила ребенка.

Сейчас следователи выясняют, каким образом девочка смогла покинуть квартиру, но так или иначе, ребенка с проломленной головой увидели соседи. Они незамедлительно вызвали "скорую" и полицию.

Сейчас девочка находится в больнице.

В ближайшее время агрессивной соседке будет избрана мера пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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