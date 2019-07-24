Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники скончавшегося в мае известного российского журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи. Об этом в соцсетях сообщила его вдова Юлия Доренко.

"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Но даже сейчас я не могу написать - "вот и все". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас ", - написала Юлия.

Сергей Доренко родился в Керчи, после переезда на материк летние каникулы он проводил в городе-герое у своей бабушки. Поэтому он хотел, чтобы его прах развеяли именно здесь.

Напомним, Сергей Доренко умер от разрыва аорты на 60-м году жизни 9 мая 2019 года. Это произошло, когда он ехал на мотоцикле.

Церемония прощания с журналистом прошла на Троекуровском кладбище Москвы 17 мая.