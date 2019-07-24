В Краснодаре щенок взял под опеку детенышей леопарда и тигра

В краснодарском зоопарке "Сафари-парк" 2,5-месячный щенок Гриша взялся выхаживать проходящих курс реабилитации двух детенышей леопарда и бенгальского тигренка. Малыши живут в одном карантинном вольере: вместе играют и вместе спят. Об этом "РГ" рассказали в администрации зоопарка.

Как уже сообщалось, двухмесячных котят, занесенных в Красную книгу, таможенники обнаружили в аэропорту Краснодара 12 июля. Гражданин Узбекистана пытался пронести их в двух контейнерах через "зеленый коридор" без разрешительных документов на экспорт. Нарушителя задержали на месте, в отношении него возбудили уголовное дело, а малышей в тот же вечер доставили в зоопарк "Сафари-парк". При осмотре ветеринары нашли в лапах животных медицинский катетер, с его помощью контрабандисты вводили успокаивающее средство для беспрепятственного прохождения таможни. Вдобавок детеныши были сильно истощены и обезвожены. Вот за их здоровье и взялся щенок Гриша, который оказался в соседнем вольере. Гриша - необычный пес, а породы бернский зенненхунд, которая отличается ласковым нравом и используется для охраны стад.

- Их познакомили, чтобы детки быстрее забыли тот кошмар, который пережили в руках у браконьеров. Теперь Гриша активно старается развлекать своих новых друзей, они вместе спят, играют, а также едят из одной миски наперегонки. Смешанное содержание разных видов животных практикуют во многих зоопарках мира - это значительно сокращает курс реабилитации животных после сильного стресса, - добавили в сафари-парке.

Сегодня детеныши содержатся на карантине в вольере, за неделю они уже восстановили правильный рацион и идут на поправку.