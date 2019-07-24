В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

В столице Кубани приняты первые конкретные меры в связи со скандалом в детском саду Прикубанского округа: видео, на котором воспитательница этого дошкольного учреждения грубо толкает детей и бьет их по лицу тряпкой, шокировало пользователей соцсетей. По информации, размещенной на сайте департамента образования Краснодара, с воспитателем детсада № 176 сегодня расторгнут трудовой договор.

Сообщается, что в ведомство поступило сообщение с приложением видеоматериала "о ненадлежащем исполнении воспитателем МАДОУ № 176 своих должностных обязанностей". После проверки специалисты отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу "установили связь с заявителем и выходом на место проведено служебное расследование".

Кроме увольнения "героини" видеоролика "за ослабление контроля за деятельностью коллектива" заведующей МАДОУ № 176 подготовлено распоряжение мэрии о применении дисциплинарного взыскания. А с коллективом проведен дополнительный инструктаж о недопустимости "применения мер психического и физического воздействия на детей"

Напомним, свою проверку сообщения о применении насилия в отношении малолетних со стороны воспитателя дошкольного учреждения также проводят сотрудники следственным отдела по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК по краю. Они собираются установить детей, пострадавших от противоправных действий воспитателя, а также дадут оценку действиям работников дошкольного учреждения.