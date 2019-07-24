Дым от пожаров в Красноярском крае дошел до Тюмени и Урала

В Тюменской области наблюдается дымка из-за природных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области. "По данным Росгидромета, северный ветер способствует донесение дыма в города других сибирских регионов", - пояснили в региональном главке МЧС.

Напомним, режим "черного неба" ввели в Новосибирской области, в Алтайском крае и на Кузбассе. Предприятиям порекомендовали уменьшить выбросы в атмосферу. Сибиряки жалуются на запах гари и химикатов.

Ранее стало известно, что дымовые шлейфы достигли Омской области и почти полностью окутали воздух над Новосибирской, Томской, Кемеровской областям, Хакасией и Алтайским краем, а также востоком Югры.

Теперь ветер принес дым и в более южные регионы. В самой Тюменской области, кстати, зарегистрирован всего один лесной пожар на площади менее гектара - из-за него небо не могло затянуть смогом.

Спасатели рекомендуют местным жителям меньше бывать на улице, использовать защитные маски, пить подсоленную воду, отказаться от курения и чаще проводить влажную уборку в помещении, не открывать окна.

"Лучше отдать предпочтение одежде из натуральных тканей, использовать увлажнитель воздуха и чаще принимать душ", - говорят в МЧС.

Между тем

Неприятно пахнущий смог окутал сегодня и Екатеринбург с областью. Особенно он чувствуется на окраинах. Небо заволокло дымкой. "По данным, поступившим в администрацию города из территориального центра мониторинга окружающей среды, пожаров в границах муниципалитета нет, загрязнение воздуха в норме", - передает пресс-служба мэрии.