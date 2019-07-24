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24.07.2019 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Екатеринбурга при раскопках нашли посуду XVIII века

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук изучает земельный участок в границах улиц 8 Марта, Воеводина, Малышева и проспекта Ленина. Это исторический центр города, территория бывшего завода-крепости. В результате раскопок обнаружен культурный слой XVIII - начала XX.

Фото: iStock
В центре Екатеринбурга на стройке нашли старинные артефакты

В общей сложности найдено 80 экземпляров, представляющих ту или иную ценность для археологии.

"Большая часть коллекции - это фрагменты керамической посуды: красноглиняной, чернолощеной, поливной и фаянсовой посуды. Найдены также изделия из железа: кованные гвозди и металлургические шлаки и кости животных. Кроме того - фрагмент глиняного изразца, фрагмент шлифованного изделия из камня, фрагменты слюдяных оконниц, часть из них со следами прошивки", - сообщает областное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект включен в единый реестр памятников истории и культуры народов России и подлежат государственной охране.

Кстати

Не так давно в центре Екатеринбурга - на другом участке - археологи также нашли представляющие интерес предметы. На месте строительства "Эрмитаж-Урал" на улице Вайнера, были обнаружены старинные артефакты - монеты, инструменты, фрагменты посуды. Все находки сделаны в культурном слое, который относится к середине XIX - началу XX столетия.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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