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Текст:   Екатерина Призова 
13:54 24.07.2019

В каких городах России можно погасить ипотеку за год

Ипотека остается основным инструментом улучшения жилищных условий в России. Аналитики задались вопросом: жители каких городов быстрее других могут погасить взятый на квартиру кредит? На первое место вышел югорский Нижневартовск: здесь выплатить ипотеку можно меньше, чем за полгода.

Фото: iStock
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку

Для составления рейтинга взяли среднестатистическую семью, в которой работают оба супруга, а зарплата каждого равна декларируемой средней по региону. Прочие условия: на кредит уходит половина совокупного дохода, на первый взнос копили в течение двух лет, покупается квартира площадью 38 квадратных метров в новостройке.

Согласно исследованию портала Domofond.ru, которым поделился телеканал Вести.Ru, быстрее всего ипотечный кредит могут закрыть жители Нижневартовска - им потребуется всего пять месяцев, а переплата составит 9 358 рублей.

На втором месте - Тюмень (10 месяцев), на третьем - Магнитогорск (11 месяцев).

Жителям остальных городов, которые попали в выборку, потребуется уже больше года: Сургут (16 месяцев), Нижний Тагил и Кемерово (по 17 месяцев), Череповец (19 месяцев), Челябинск (20 месяцев), Красноярск (21 месяц). А замыкает десятку Тольятти - 23 месяца.

"Дольше всего выплачивать ипотеку предстоит сочинцам - 29 лет и 4 месяца", - констатируют эксперты.

Кстати

За пять месяцев этого года прирост ипотечного портфеля составил около 20 процентов, общий объем достиг 7,5 триллиона рублей.

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