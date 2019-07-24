Строительство этого корпуса стало логичным продолжением массовых перестроек БКД в советскую эпоху. Было принято решение, что пристройка и находящийся рядом с ней аванзал (о нем чуть позже) должны быть выдержаны в русско-византийском стиле. Концепция художественного решения интерьеров, эскизы оформления всех пяти этажей пристройки принадлежат художнику И.С. Глазунову. В работе участвовали лучшие отечественные архитекторы, художники, декораторы и реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно, они не могли не отдать дань памяти коллеге - главному архитектору и строителю нового императорского дворца К.А. Тону. Его портрет работы художника М.Ю. Шанькова с оригинала Де Гронкеля украшает салон гостевой пристройки, мимо которого нам никак нельзя пройти.

Строительство этого корпуса стало логичным продолжением массовых перестроек БКД в советскую эпоху. Было принято решение, что пристройка и находящийся рядом с ней аванзал (о нем чуть позже) должны быть выдержаны в русско-византийском стиле. Концепция художественного решения интерьеров, эскизы оформления всех пяти этажей пристройки принадлежат художнику И.С. Глазунову. В работе участвовали лучшие отечественные архитекторы, художники, декораторы и реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно, они не могли не отдать дань памяти коллеге - главному архитектору и строителю нового императорского дворца К.А. Тону. Его портрет работы художника М.Ю. Шанькова с оригинала Де Гронкеля украшает салон гостевой пристройки, мимо которого нам никак нельзя пройти.

Копия с картины Л. Каравакка "Пётр Великий в Полтавской битве".

А всего на пяти этажах разместилось около 50 помещений. Внутренние интерьеры выполнены в традиционном стиле сталинского классицизма: дубовый паркет, уложенный елочкой; на стенах - темные деревянные панели, фанерованные дубовым шпоном...

Зато три изысканных зала на четвертом этаже - Каминный, Красный и Зеленый - по художественному решению близки к стилистике классических императорских дворцов Москвы и Санкт-Петербурга, с тщательно подобранными старинными картинами и гравюрами. А оформление Петровского зала на пятом этаже и вовсе стилизовано под голландский интерьер.

Красная гостиная.

Здесь словно попадаешь в Петровскую эпоху. И закономерно встретить главные ее символы. В витрине можно увидеть копию знаменитого ботика Петра I - родоначальника русского флота. На стенах - картины знаменитых петровских сражений на суше "Полтавская баталия, 1709 г." (авторы В. Штейн и И. Кузнецов, копия с работы Л. Каравакка) и на море - "Гангутская баталия 1714 г." (копия на основе графических работ). А художественным центром зала стал портрет молодого Петра в полный рост.

От Большого Кремлевского дворца, как от музыки Глинки, веяло чем-то русским.



Из газетной статьи к открытию БКД

Портрет был написан художником Готфридом Кнеллером в Лондоне, во время первого заграничного путешествия императора. Оригинал так и остался в английской столице и хранится в королевском Кенсингтонском дворце. С него было сделано несколько копий. Та, что перед нами, принадлежит кисти И.И. Глазунова.

Зеленая гостиная.

Все великолепно отреставрированные помещения гостевой пристройки используются и сегодня. Как и большинство искусно и бережно обновленных палат, залов, храмов Большого Кремлевского дворца. Сегодняшним посетителям БКД сказочно повезло: никто и никогда ранее не видел Кремль во всем его первозданном великолепии.