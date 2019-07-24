Теремной дворец

В ХVII веке Верхоспасская площадка считалась самым почетным местом в Кремле. Попасть сюда было верхом политической карьеры. Взгляните на царское Золотое крыльцо: каждая ступенька украшена белым резным камнем; далекие мастера словно подчеркивали посетителям, какая честь им выпала подняться по этим ступеням.

Перед нами фасад Теремного дворца, построенный в 1635-1636 годах русскими каменных дел мастерами Антипом Константиновым, Трефилом Шарутиным, Баженом Огурцовым, Ларионом Ушаковым для первого царя новой династии Романовых - Михаила Федоровича. Одной из первых его забот стало восстановление разрушенной после Смутного времени резиденции.

Блестящий памятник Императорской России - живой музей умершего самодержавия. Каким контрастом с этими огромными, двусветными залами из мрамора, малахита и позолоты выглядит верхний этаж прелестных теремов, уютно-тесноватые хоромы московских царей, погруженные в полусумрак при ярком солнечном дне! Я чувствовал волнение, поднимаясь по ступеням золотого крыльца, любуясь разноцветным фасадом теремного дворца, переступая порог первой сводчатой палаты. От этих сводов, от изразцовых печей, от пестрой стенной и потолочной росписи пахнуло такою далекой и милой стариной!



Николай Дружинин, историк

Небоскреб ХVII века

Первый опыт постройки каменного жилья в Кремле заметно сказался на архитектурной композиции Теремного дворца, его планировке и украшении. Это не просто высокое сооружение. По меркам XVII века - небоскреб! Но отнюдь не "новодел". Ведь два нижних этажа - остатки дворца 1499-1508 годов, возведенного при отце Ивана Грозного, государе Василии III. Архитектура Теремного дворца сохранилась до наших дней без кардинальных изменений.

На входе два каменных льва держат вензель императора Николая I, еще раз напоминая, кому мы обязаны удивительным архитектурным комплексом в центре Москвы. Первые этажи в богатых русских теремах никогда не были жилыми. На первом располагались печи и кухни, второй был служебным, третий жилым, и наконец, парадный, четвертый этаж - гостевым. Сюда мы и входим сейчас, минуя служебные этажи. Но если вы хотите увидеть наш Кремль до постройки БКД, всмотритесь в чудесные акварели художника Федора Алексеева. А еще лучше - неторопливо перелистайте "Книгу об избрании и венчании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича", миниатюры для которой были написаны в 1672 году Иваном Максимовым и Сергеем Рожковым (книга хранится в Оружейной палате Московского Кремля).

Отдельные здания Теремного дворца были связаны сложной сетью лестниц, галерей, открытых внутренних дворов. Сложную композицию дополнял богатый и многоцветный декор зданий. Излюбленными цветами XVII века были яркая киноварь (оттенок красного) и травянисто-зеленый, дополнявшийся позолотой. Цветовое богатство Кремлевского дворца дополняла зелень "Красных верховых садов", которые устраивались на сводах каменных зданий на уровне второго и третьего этажей. Своды опаивались свинцовыми досками, сверху насыпался слой земли, после чего разбивались грядки, высаживались деревья, кусты. Пруд, фонтаны, купола церквей меж каменных зданий...

Рай в центре большого города!

Но за 380 лет дворец претерпел немало невзгод.

Давно ли Кремль разорванный дымился?

Что зрели мы? Во прахе дом царей;

Бесславие разбитых алтарей;

Святилища, лишенные святыни;

И вся Москва как гроб среди пустыни.

И что ж теперь? Стою на месте том,

Где супостат ругался над Кремлем,

Зажженною любуяся Москвою, -

И тишина святая надо мною;

Москва жива; в Кремле семья царя;

Народ, теснясь к ступеням алтаря,

На празднике великом воскресенья...



Василий Жуковский

Варварство Наполеона

В 1812 году здесь располагался штаб императора Наполеона. Именно тогда погибла старинная обстановка Теремного дворца: французы поломали и сожгли большую часть мебели, вместе с их уходом исчезли драгоценные ткани и серебро, украшавшие комнаты.

Наполеон находился здесь 38 дней. Уходя 7 октября 1812 года (по старому стилю), приказал маршалу Мортье взорвать Кремль. Под фундамент было заложено 180 000 фунтов пороха (90 000 килограммов). По замыслу Наполеона Кремль должен был сложиться в огромную яму-воронку. Взрыв намечался в ночь на 12 октября, но начался сильный ливень, под его прикрытием кремлевским партизанам удалось обезвредить самые опасные боеприпасы. Конечно, не все...

В результате страшных взрывов была разрушена часть южной стены, упала в реку Водовзводная башня, сильно пострадал Арсенал, где хранились порох и оружие. Двадцать лет - с 1815 по 1835 год - восстанавливали стены и башни. Но главные постройки Кремля и стены сохранились...

Что касается внутреннего убранства Теремного дворца, оно было восстановлено при реставрации 1836-1849 годов, которой руководил Ф.Ф. Рихтер. Он старался воспроизвести в обстановке и декоративном облике интерьеров мотивы русской старины. Конечно, они уступают в сложности убранству покоев государя в XVII веке, когда стены палат покрывались золочеными кожами, атласными и парчовыми тканями, а дворец был убран драгоценными коврами и наполнен чудесной золотой и серебряной утварью.

Кто рано встаёт...

В первой комнате Теремного дворца - Передней палате, или Проходных сенях, - собирались, чтобы приветствовать царя, немногие ближние бояре, имевшие доступ в личные покои. Иногда во время больших праздников - Рождества или Пасхи - ставили столы и угощали посетителей.

Рабочий день начинался рано, в семь часов утра, и опаздывать к царскому выходу было никак нельзя; можешь лишиться не только места, но и головы. Иностранцев во дворце не принимали. Но при царе Алексее Михайловиче было сделано дипломатическое отступление. Три посольства посетили Переднюю палату в XVII веке: английского короля, польского и австрийского императоров.

Роскошных паркетов еще не было. Полы выкладывали половицами из лиственницы, натирали воском, прокладывали войлоком, а сверху драгоценными персидскими коврами в два слоя.

Печи на парадном этаже не топились. Они размещались на первом этаже, откуда по специальным керамическим трубкам теплый воздух поднимался наверх. Удобная и пожаробезопасная система отопления, которую мы переняли у Византии еще XV веке. "Византийский след" и на великолепных изразцах, которыми украшены царские печи. Почти все изразцы московского производства имеют растительно-цветочный орнамент.

Окна, традиционно выходившие на солнечный юг, украшались цветными витражами. Солнце, проходя через них, создавало эффект радости и сияния - истинно райского места, коим и должен являться царский дворец.

Но даже здесь были палаты разного ранга. Если и в первую, где мы побывали, впускали немногих, то во вторую проходили только приближенные особы государя.

Дневной сон по расписанию

Палату называли Соборной, или Думной. Она была местом, где работал наш древний парламент - Боярская дума. Нынешняя Государственная Дума насчитывает 450 депутатов. Боярская была существенно поменьше, в среднем около 20 персон. И являлась высшим советом при князе, а с 1547 года - при царе. Ее деятельность носила законно-совещательный характер, а состояли в ней бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. Аристократический элемент занимал в Боярской думе господствующие позиции. Параллельно думцы служили и в администрации, занимая правительственные должности. Одни из них управляли приказами, другим поручались воеводства.

О том, как велись дела в думе, известно мало. Собирались поутру, часов в семь, работали до полудня. Затем ехали домой, обедали, отдыхали (дневной сон обязателен для всех). К четырем часам возвращались на работу, потом опять перерыв, а вечером собирались снова. Иногда заседания тянулись до одиннадцати часов ночи. По свидетельству современников, в XVI веке заседания думы проходили три раза в неделю, понедельник, среду и пятницу, а в XVII веке - почти ежедневно. Председательствовал царь, а в его отсутствие один из бояр - первосоветник. Утренние часы государь зачастую проводил со своими думными, а вечернее время посвящал личным делам.

В Думной палате обсуждались указы. В следующей, Престольной, они утверждались царем.

Туда мы и направимся. Тем более что это главная палата Теремного дворца.

Слово становилось делом

Красный цвет подчеркивает главенство Престольной палаты. Пурпур - привилегия государей. Когда-то при царе Алексее Михайловиче кабинет был затянут ярко-красной сафьяновой кожей, тисненной золотом. Именно здесь слово становилось делом - государь подписывал указы, которые "выкрикивали" со всех площадей Москвы. Но перво-наперво кричали с кремлевской Ивановской площади.

Отсюда и устойчивое выражение: "Кричать во всю Ивановскую".

Кому, кроме государя, была доступна Престольная палата? Очень достойным, по его мнению, людям. Орденов в ту эпоху не было, за заслуги награждали по-разному: могли одарить и ценным оружием, и платьем с царского плеча, и землей, и деньгами. Но была еще одна очень почетная награда - обед с государем, как равный с равным. В Престольную приглашались два-три особо отличившихся вельможи, для них выносили драгоценную посуду, хранившуюся в особой царской буфетной...

Чаши, братины, ковши украшали великолепный стол (до 50 перемен блюд, а общее их число достигало 500) и часто служили в качестве подарка после званого обеда. Сегодня посуда экспонируется в музеях Московского Кремля.

А еще государь иногда выбирал в Первопрестольной палате невесту. Со всех земель в Кремль свозили до 1000 девушек. Самых красивых приводили "пред светлые государевы очи". Наши государи имели возможность, которой были лишены западноевропейские монархи, - жениться по любви...

Со времен Иоанна Данииловича Калиты дворец великокняжеский занимал самое красивое среди Кремля местоположение, господствующее над всей видимой окрестностью...



Алексей Малиновский, археограф (ХIХ век)

Опочивальня

Ряд комнат четвертого этажа Теремного дворца замыкает опочивальня. Ее главная достопримечательность - резная деревянная кровать. Балдахины, подобные тому, который возвышается над ней, называли "небом". Здесь государь мог отдыхать только днем.

Кровать появилась только в правление царя Алексея Михайловича. Выписали из Европы. До этого спали полусидя, следуя рекомендациям врачей: "Для лучшего состояния здоровья и чтобы кровь, притекая к голове, не приносила разных возмущений, спать высоко подняв голову".

Как же уютна опочивальня и почти сказочно красива!

Что касается личной жизни государя, она протекала на женской половине, или в так называемом "женском теремном дворце". Туда вел переход, начинавшийся за дверью в северной стене комнаты. Женская половина частично была сделана из дерева. Считалось, что дерево "дышит", а камень дает конденсат. Поэтому деревянные покои полезнее для здоровья. Но частые пожары и нашествия врагов не щадили сказочные резные терема. Увы, женская половина не дошла до наших дней.

Теремок

И еще мимо одной комнаты, на пятом этаже Теремного дворца, никак нельзя пройти. В старину ее называли Каменным чердаком или Теремком. И устроили по повелению царя Михаила Федоровича для детей - царевичей Алексея и Ивана. По сводам комнаты порхают разноцветные птицы в натуральную величину, создается полная иллюзия, что вы в райском саду. А многократно усиливается это ощущение на открытой галерее пятого этажа, откуда открывается просто фантастический вид на столицу. Вдумайтесь: вы стоите выше почти всех зданий современной Москвы. И это постройка XVII века!

Многое изменилось в России при Петре Великом: на европейский манер поменялся уклад жизни двора, столицу перенесли в Санкт-Петербург. Но своим указом Петр приказал сохранить Теремной дворец как "дом своих предков". И ничего не менять на западный манер.

Поэтому сегодня мы смогли побывать в XVII веке нашей истории. А потомки Петра сделали все, чтобы связь времен не разорвалась. И построили удивительный Владимирский зал, который объединяет четыре эпохи - XV, XVI, XVII и XIX века.