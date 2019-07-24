Палата находится в северо-восточной части Большого Кремлевского дворца. Ее восточные окна выходят на Соборную площадь, южные - к Владимирскому залу. Точной даты постройки палаты нет. Впервые она упоминается под названием Наугольной в 1526 году, при описании бракосочетания великого князя Василия III с Еленой Глинской. А первое упоминание как о приемной зале государынь относится уже ко времени правления последнего царя династии Рюриковичей - Федора Иоанновича и его супруги Ирины Годуновой.

Именно тогда палату и назвали Золотой царицыной.

Здесь проходили торжественные церемонии по случаю бракосочетания царя с царицей, здесь справляли поминки по усопшим государыням, здесь встречали царственных особ и духовенство зарубежных государств. В 1589 году Ирина Годунова принимала в Золотой царицыной палате греческого архиепископа Арсения Элассонского, константинопольского патриарха Иеремию. Кстати, именно архиепископ Арсений возложил шапку Мономаха на Лжедмитрия I и короновал его супругу Марину Мнишек во время Смуты...

И снова над нами - расписанный свод неба, на котором Богоматерь "Знамение" осеняет торжество христианства. И снова - удивительная роспись на стенах палаты.

Сцены из жизни киевской княгини Ольги занимают здесь ключевое место. Это, пожалуй, самое полное повествование о ее деяниях. Вот в мельчайших подробностях ее путешествие в 955 году, во времена императора Константина Багрянородного, в Константинополь (Царьград). Константин оставил подробное описание приема Ольги при византийском дворе, где княгиню крестил сын императора Роман II и где наречено ей было имя Елена.

Это событие случилось в 957 году. Причем, украшает его удивительная история: согласно Повести временных лет, мудрая Ольга перехитрила византийского царя, который, подивившись ее разуму и красоте, захотел взять гостью в жены. Княгиня отвергла притязания, заметив, что не подобает христианам свататься за язычников. Царь с патриархом крестили ее. Но когда настойчивый византиец вновь стал требовать руки княгини, та указала на то, что теперь приходится царю крестной дочерью.

Что оставалось "жениху"? Богато одарить Ольгу и отпустить домой!

Своды ее (Царицыной палаты. - Ред.) были покрыты золотом и мусиею, окна украшены богатыми занавесами, пол устлан коврами, с изображениями ловлей, серебряная утварь и раззолоченные ваяния украшали храмину, на своде висели металлический лев и держал кольцом свившегося змея, с которого спускались драгоценные подсвечники.



Архиепископ елассонский Арсений (начало XVII века)

Другая выдающаяся женщина - царица Динара - смотрит на нас с северной стены палаты. Пятнадцатилетней девочкой она вступила на престол после смерти отца, иверского царя Александра. Узнав об этом, персидский царь задумал подчинить себе Грузинское царство и уничтожить христианскую веру. Через послов он потребовал: либо дань в двойном размере, либо власть. И получил ответ Динары: царь не может отнять у нее власть, потому что она получила ее от Бога. А дань она платит не от страха, потому что боится только истинного Бога, закон которого соблюдает.

Услышав дерзкие речи, царь не принял даров и пригрозил войной. Грузинские вельможи не решились выступить против. И тогда Динара, призвав их к мужеству, пошла босая, по тернию и острым камням в Шабренский монастырь просить перед иконой Богоматери помощи и защиты. А затем, сев на коня, устремилась на персов. С головой поверженного царя Динара въехала в Тевриз, ей достались великие богатства, но она передала их в монастырь...

А вот перед нами женщина, у которой главная миссия на Земле - молитвенница за свою семью, хранительница очага. Мы видим сюжеты из жития праведной Феодоры (867 год), жены императора Феофила, при котором начались гонения на иконопочитателей. Когда Феофил тяжело заболел, Феодора увидела во сне, как ангелы избивают ее мужа. Проснувшись, она возложила на больного императора иконы и молилась за него. Феофилу стало легче; когда он через некоторое время умер, Феодора, встав во главе государства, прекратила гонения. А когда во сне ей снова было видение - мимо ведут на казнь ее мужа, она пошла следом и увидела сидящего у ворот под иконой Христа. Припав к Его ногам, царица молила за мужа. В ответ услышала: Господь его прощает...

Каждый день хожу через Каменный мост и вижу Кремль, но помню только, что там башни, дворцы, церкви, стены, а какие это башни, как расположены между собой большие дворцы, церкви, не знаю. Весь Кремль в совокупности входит в меня какой-то священной точкой и ложится на сердце, лаская или тревожа его, отчего поднимается мысль, быть может, совсем о другом. Однако сущность Кремля остается во мне, и если бы я вернул опять свое сознание и направил на Кремль и стал бы его изучать, записывать, зарисовывать, то унес бы с собой представление о Кремле, организованное в частях своих внутренней его сущностью.



Михаил Пришвин

В нижней части этой впечатляющей композиции изображен патриарх Мефодий, который по просьбе царицы совершает молитвы и прошения за Феофила. Написав имена всех царей-еретиков, он кладет бумагу под престол. В видении ему является ангел и говорит: молитва услышана, царь Феофил получил прощение. Заглянув в бумагу под престолом, патриарх находит в ней имя Феофила "изглаженным". Узнав об этом, Феодора вместе с сыном Михаилом устраивает службу и крестный ход...

Продолжим и мы наш неторопливый ход по удивительным палатам Большого Кремлевского дворца и по эпохам.