Сделки с недвижимостью защитят от мошенников

- Принятый закон предоставит владельцам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе права собственности не будут приняты к исполнению, - заявил автор документа, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

То, что заочные сделки такого рода небезопасны, доказал ряд резонансных случаев. Так, в СМИ и интернете активно обсуждалась проблема жителя Москвы Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры сменился собственник. В Росреестре выяснилось, что квартира была передана в дар путем заочной сделки, удостоверенной электронной подписью. Сам пострадавший гражданин утверждал, что ее он вовсе и не оформлял.

По действующим правилам, усиленная электронная подпись предполагает выдачу удостоверяющим центром сертификата ключа проверки. Участники рынка и эксперты рассказали депутатам, что на практике сертификат можно получить на основании копии паспорта и доверенности в простой письменной форме. "Мошенники легко фальсифицируют эти документы, чтобы обманным путем завладеть имуществом добросовестных граждан", - рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно одобренному документу, становится обязательным письменное согласие собственника на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме. "Для этого нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После этого в реестре будет делаться специальная запись", - пояснил Володин. Таким образом, передавать права на недвижимость физлица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет только в том случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр.

По словам спикера Госдумы, ко второму чтению был внесен ряд важных поправок. В частности, указанное ведомство должно будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку в день подачи заявления. "Таким образом, мошенники не смогут продать недвижимость без ведома граждан", - подчеркнул парламентарий.