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24.07.2019 09:49
Рубрика: Спорт

Сергей Базаревич: В случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что информация о том, что Тимофей Мозгов точно не сыграет на Кубке мира, не совсем корректная. В сборной готовы ждать выздоровления игрока до последнего.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В понедельник официальный сайт РФБ разместил новость о том, что Тимофей Мозгов не сыграет на Кубке мира. Однако главный тренер сборной Сергей Базаревич уже спустя сутки признался, что информация относительно центрового была некорректной.

Российские баскетболисты начали подготовку к чемпионату мира-2019 в Китае

"Мозгов в настоящий момент не готов выйти на паркет и не приступил к работе на сборе вместе с командой; его возвращение в строй в короткие сроки, которое позволит ему сыграть на Кубке мира-2019, маловероятно. При этом ни Мозгову, ни его представителям не сообщалось, что в национальной команде игрока не ждут", - говорится в сообщении РФБ.

"Мозгов должен был сообщить, как движется его восстановление, мы планировали следить за развитием ситуации, - приводит сайт РФБ слова Сергея Базаревича. - Сам Тимофей сказал мне, что надеется на резкое улучшение своего состояния, которое позволит ему начать тренироваться. И при этом отмечал, что шансы небольшие. На этом и остановились - больше вестей от него я не слышал. Хотя в конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего. Только что еще раз общался с Тимофеем. Он никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за нее и сейчас. Мы тоже никогда не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду. На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждет, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдет значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи".

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"С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится, - продолжил тренер. - Понимаю: надежд на то, что он "выстрелит" в ближайшее время, достаточно мало. Мы уже начали подготовку, а он еще не готов выйти на площадку - к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс".

Ранее сам Мозгов прокомментировал новость о том, что он отказался от выступления за сборную на Кубке мира.

"Ни с кем из штаба сборной или РФБ в последние дни я не разговаривал, а значит, и не мог отказаться от выступления в составе национальной команды на предстоящем Кубке мира. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента. 1 августа у меня плановая консультация с врачом, который должен дать ответ на вопрос, могу ли я приступать к полноценным тренировкам", - приводит слова Мозгова ТАСС.

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