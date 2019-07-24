СМИ: Курилки в аэропортах могут сделать платными

В российские аэропорты вернутся комнаты для курения. Но есть большая вероятность, что они станут платными.

Идею взимать деньги с курильщиков всерьез обсуждают в Госдуме. Плату могут ввести поправками в законопроект в возврате курилок в аэропорты. Документ уже принят в первом чтении. Осенью после выхода с летних каникул депутаты продолжат работу над ним и как раз ко второму чтению хотят внести изменения, касающиеся взимания платы.

По словам одного из парламентариев - первого зампреда комитета нижней палаты по охране здоровья Федота Тумусова, она может быть в пределах 50-100 рублей. Эти средства позволят аэропортам компенсировать расходы на оборудование специальных комнат для курения, уточнил он "Известиям".

Курилки возвращаются в так называемые чистые зоны российских аэропортов (пассажиры попадают в них, пройдя все проверки) после многолетнего полного запрета на курение на территории воздушных гаваней. До сих пор любители подымить не могут находиться к зданию аэропорта ближе, чем на 15 метров. Однако практика ограничений показала, что путешественники часто их нарушают: курят в туалетах, досаждая некурящим. Госдума задумалась о возврате в аэропорты специальных комнат, где любители никотина могут проводить время, никому не мешая.