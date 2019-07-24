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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тренер боксера Дадашева: Отказываюсь верить в произошедшее

Текст: Максим Домчев

Тренер российского боксера Максима Дадашева Бадди Макгирт заявил, что ничто не предвещало трагедии.

Во вторник российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США после операции. В поединке против Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико Дадашев пропустил слишком много сильных ударов, из-за чего его тренер принял решение остановить бой.

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Тренер россиянина Бадди Макгирт признался, что хотел остановить бой еще в 9-м раунде, но смог сделать это после 11-го.

"Я точно решил, что остановлю бой, - приводит слова Макгирта ESPN. - И сделал бы это все равно. Я спросил Максима просто из вежливости, согласен ли он с моим решением".

"На тренировках у нас не было никаких проблем. Он был готов к этому бою, - продолжил Макгирт. - Но сейчас мой разум отказывается верить в произошедшее. Что я мог сделать иначе? Это бокс, тут всего один удар может стать решающим".

"Макс был классным парнем, мечтой для тренера, - продолжил Макгирт. - Он был действительно предан спорту".

Спорт Бокс Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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