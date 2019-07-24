Три регбиста дисквалифицированы на полгода за драку

Три участника драки в матче чемпионата России по пляжному регби отстранены от участия в соревнованиях до января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации регби России.

Во время матча чемпионата страны между московским клубом "Слава" и сборной Дагестана 20 июля произошла драка с участием игроков. При счете 8:8 игрок дагестанской команды бросил песком в лицо сопернику, после чего на площадке началась потасовка. В итоге судьи решили прекратить матч.

По итогам инцидента игроки сборной Дагестана Магомед Муртазалиев, Абдул Ахмедов и регбист "Славы" Тамерлан Хубаев отстранены от соревнований до конца декабря этого года. Также команды оштрафованы на 50 тысяч рублей каждая за неподобающее поведение игроков.