Ученые предрекли человечеству эпидемию опасных грибковых заболеваний

Глобальное потепление могло сыграть решающую роль в появлении смертельно опасного грибка Candida auris, и ученые опасаются, что это только первая ласточка. Дальнейшее повышение температуры на Земле угрожает человечеству возникновением новых, ранее неизвестных грибковых заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (Балтимор, США), сообщает портал EurekAlert. По их данным, грибковые инфекции относительно редки у людей, потому что большинство паразитирующих микроорганизмов не могут расти при температуре человеческого тела, к тому же млекопитающие в целом защищены естественным иммунитетом. Сейчас же ситуация меняется.

- Необычно, что Candida auris появился одновременно на трех разных континентах, и изоляты из Индии, Южной Африки и Южной Америки не связаны между собой. Что-то случилось, чтобы позволить этому организму активно размножаться и вызывать болезнь. Тогда мы решили проверить гипотезу об изменении климата, - говорит завкафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса Артуро Касадеваль. - Аргумент, который мы приводим на основе сравнения с другими родственными грибками, заключается в том, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из этих организмов, включая Candida auris, адаптировались к более высокой температуре.

Исследователи сравнили термическую восприимчивость Candida auris с несколькими его филогенетическими родственниками и обнаружили, что этот грибок способен расти при более высоких температурах, чем большинство его "собратьев". Более подробно с результатами научной работы можно ознакомиться в статье в журнале Американского сообщества микробиологов mBio.

Как уже писала "РГ", Candida auris атакует людей с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу - около половины пациентов, подхвативших этот грибок, умирает в течение 90 дней. Только в США уже было зафиксировано около 600 случаев заболевания, из них большая часть - в штате Нью-Йорк. За последние пять лет Candida auris находили в больницах и домах престарелых Венесуэлы, Испании, Индии, Пакистана, Южной Африки, Великобритании и других стран.