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24.07.2019 07:49
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как распознать опасные болезни по шагам

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что снижение скорости ходьбы может стать причиной появления инвалидности, связанной с подвижностью, и других серьезных проблем со здоровьем уже в течение восьми лет после первых трудностей, передает Medicalxpress.

Эксперимент с добровольцами в возрасте от 70 лет длился в течение восьми лет. В начале исследования люди без проблем преодолевали расстояние в 400 метров и могли сделать десять шагов гору без остановки на отдых.

Фото: iStock
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К концу эксперимента те, у кого скорость ходьбы заметно снизилась на начальных этапах, уже не могли пройти 400 метров. В основном, это были женщины с диабетом, ожирением, симптомами депрессии и проблемами с дыханием.

- Слишком медленная скорость ходьбы была связана с повышенным риском развития инвалидности в течение следующих восьми лет, - отметили исследователи.

Ранее ученые из США выяснили, что показатель смертности заметно снижается, если человек ежедневно совершает около 4400 шагов. В исследовании приняли участие более 15 тысяч женщин, средний возраст которых составил около 80 лет.

Общество Здоровье
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