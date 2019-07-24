Умер Рутгер Хауэр

Один из наиболее культовых актеров своего поколения и один из самых известных и почитаемых европейских актеров Рутгер Хауэр умер в Нидерландах в возрасте 75 лет.

Эту невыразимо печальную новость сообщил Variety со ссылкой на представителя артиста Стива Кениса.

Уточнено, что Хауэр умер у себя дома еще 19 июля, но известно об этом стало лишь сейчас. Рутгера похоронили в среду.

Причиной ухода актера названа "непродолжительная болезнь".

Рутгер Улсен Хауэр - актер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился 23 января 1944 года в Брёкелене, Нидерланды, в актерской семье. Карьеру начал в середине пятидесятых. Всего сыграл в более чем 170 фильмах и сериалах.

Самые прославленные роли - "Турецкие наслаждения", "Бегущий по лезвию", "Леди-ястреб", "Плоть + кровь", "Попутчик", "Слепая ярость", "Кровь героев", "Темный ангел".

Одна из последних ролей артиста пришлась на российский фильм "Тайна печати дракона", премьера которого состоится через месяц.