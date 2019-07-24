В Армении арестовали фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Фигурант по делу об убийстве российского спецназовца Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщает Sputnik Армения.

По словам представителя генпрокуратуры Армении Аревика Хачатряна, фигуранта дела арестовали на 40 дней. Армянские правоохранители информировали российских коллег об аресте и запросили для ознакомления его дело.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивали на улице.

Фигурантами уголовного дела об убийстве экс-спецназовца проходят граждане РФ Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян, а также граждане Армении Нарек Степанян, Гамлет Айрапетян и Саак Саакян. Свою вину они не признают.