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24.07.2019 12:47
Рубрика: В мире

В Армении арестовали фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Текст: Александр Саможнев

Фигурант по делу об убийстве российского спецназовца Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщает Sputnik Армения.

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По словам представителя генпрокуратуры Армении Аревика Хачатряна, фигуранта дела арестовали на 40 дней. Армянские правоохранители информировали российских коллег об аресте и запросили для ознакомления его дело.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивали на улице.

Фигурантами уголовного дела об убийстве экс-спецназовца проходят граждане РФ Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян, а также граждане Армении Нарек Степанян, Гамлет Айрапетян и Саак Саакян. Свою вину они не признают.

В мире экс-СССР Армения
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