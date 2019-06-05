СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

"На основании имеющихся данных следствием из числа задержанных установлено лицо, нанесшее смертельное ранение ветерану боевых действий, который пытался помочь травмированному в драке человеку", - сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, сегодня этому мужчине было предъявлено официальное обвинение. Уголовное дело, как сообщали ранее в СКР, расследуется по двум статьям Уголовного кодекса "убийство" и "нанесение тяжких телесных повреждений". Первая статья касается убийства бывшего спецназовца, а вторая - парня, за которого Белянкин вступился. Он с ножевым ранением находится до сих пор в больнице.

В СКР по-прежнему не называют фамилии задержанных. Но в СМИ легко можно найти их. Известен и род деятельности фигурантов - один из них был барменом того самого пивного бара, возле которого произошла драка, второй - экономистом, третий - безработный.

Ранее СКР опубликовал видео допроса 41-летнего задержанного. По данным "РГ", именно этот молчаливый мужчина на видео и нанес смертельный удар ножом. И ему сегодня было предъявлено обвинение. Остальные двое задержанных принимали участие в драке, но ножей не имели либо не применяли.

Тем не менее следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу всех троих задержанных. Об этом сообщила Светлана Петренко. По ее словам, работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия продолжается, параллельно определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.