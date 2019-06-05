СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Новости

В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
В Приангарье спасли кота, просидевшего на дереве восемь суток 13:20
Патриарх освятит церковь в честь погибшей над Синаем девочки 13:11
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 12:59
Матвиенко: Надо дать иностранным студентам право работать в России 12:55
Запуск танка вручную показали на видео 12:55
Сотовая связь подорожала по всей России 12:50
В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину 12:50
Денис Попов утвержден в должности прокурора Москвы 12:49
Операторы каршеринга поддержали идею создания базы нарушителей ПДД 12:46
В Челябинскую область прибыл новый начальник УФСБ 12:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины 12:38
Деловой совет США-Куба выразил разочарование по поводу санкций Белого дома 12:36
В зоопарке Липецка родился зеброид 12:32
На Кубани скончался один из четырех раненых при взрыве гранаты 12:26
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения 12:25
Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 12:17
Рубрика: Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Текст: Иван Петров
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

"На основании имеющихся данных следствием из числа задержанных установлено лицо, нанесшее смертельное ранение ветерану боевых действий, который пытался помочь травмированному в драке человеку", - сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, сегодня этому мужчине было предъявлено официальное обвинение. Уголовное дело, как сообщали ранее в СКР, расследуется по двум статьям Уголовного кодекса "убийство" и "нанесение тяжких телесных повреждений". Первая статья касается убийства бывшего спецназовца, а вторая - парня, за которого Белянкин вступился. Он с ножевым ранением находится до сих пор в больнице.

Фото: youtube.com
Опубликовано видео задержания фигурантов дела об убийстве спецназовца

В СКР по-прежнему не называют фамилии задержанных. Но в СМИ легко можно найти их. Известен и род деятельности фигурантов - один из них был барменом того самого пивного бара, возле которого произошла драка, второй - экономистом, третий - безработный.

Ранее СКР опубликовал видео допроса 41-летнего задержанного. По данным "РГ", именно этот молчаливый мужчина на видео и нанес смертельный удар ножом. И ему сегодня было предъявлено обвинение. Остальные двое задержанных принимали участие в драке, но ножей не имели либо не применяли.

Тем не менее следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу всех троих задержанных. Об этом сообщила Светлана Петренко. По ее словам, работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия продолжается, параллельно определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления