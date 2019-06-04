Опубликовано видео задержания фигурантов дела об убийстве спецназовца

Следственный комитет (СК) опубликовал видео допроса одного из задержанных по резонансному уголовному делу об убийстве в подмосковном поселке Путилково бывшего спецназовца ГРУ.

На записи показана часть допроса мужчины 1977 года рождения. Ранее официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила "РГ", что полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали по адресам временного проживания в Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 и 1982 года рождения. Задержанные, по ее словам, участвовали 1 июня в драке, в ходе которой от удара ножом погиб экс-боец спецназа ГРУ, а еще один молодой человек был госпитализирован с ножевым ранением.

На опубликованном видео за столом напротив следователя сидит 41-летний задержанный. Он только называет свою дату рождения, а далее на протяжении всего 29-секундного ролика молчит. Следователь предлагает задержанному задавать интересующие его вопросы, но он так и не обронил в ходе видеозаписи ни слова.

В то же время подмосковный телеканал "360" опубликовал другое видео. На нем показана операция по задержанию подозреваемых. На кадрах видно, как сотрудники полиции врываются в квартиры предполагаемых участников драки. При этом они не оказывают никакого сопротивления. Розыск остальных участников драки продолжается.

Напомним, резонансное убийство принимавшего участие в боевой операции в Сирии спецназовца ГРУ Никиты Белянкина произошло в минувшие выходные в поселке Путилково, расположившемся сразу за МКАД на севере столицы (Красногорский район Подмосковья). Бывший военный (контракт с Минобороны закончился 10 месяцев назад) прогуливался со своей девушкой, когда увидел возле местного пивбара драку. Около 10 человек избивали двух молодых людей, и Белянкин решил вступиться за них. Бывший спецназовец выстрелил из пистолета в воздух, чем привлек внимание отморозков на себя. Один из них ударил его ножом в область сердца. Парень скончался еще до приезда Скорой помощи.