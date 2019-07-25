СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
В мире
25.07.2019 17:25
Текст: Юрий Сизов

Беларусь во время Европейских игр посетило более 37 тысяч туристов

Стремительность летних дней подтверждает и спортивный календарь проходящего года. Вот уже и породнившийся, казалось бы на век, с белорусской столицей в июньские дни II Европейских игр сказочный Лесик уже вернулся в свое зазеркалье воспоминаний об атлетических победах и поражениях, увлекательных стартах и мировых рекордсменах.

Уровень проведения II Европейских игр поразил участников и гостей соревнований. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич в беседе с БЕЛТА в те дни признался, что "этот спортивный форум превзошел все ожидания по высокому уровню организации". Президент ЕОК по роду своей деятельности не раз приезжал в Минск накануне игр, а во время их проведения постоянно находится здесь, поэтому у него были все основания оценить белорусов как трудолюбивых и гостеприимных.

Да и статистика, которую 25 июля подготовили организаторы европейского турнира, тоже впечатляет своими цифрами. Около 37,5 тысяч туристов посетили республику в последней декаде июня, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре агентства. Пока "общее количество гостей - 37450 человек. Но это предварительные данные, по итогам года будем знать более точную цифру", - уточнил он. А по данным Госпогранкомитета, на игры по билетам в страну въехало 8167 иностранных граждан, на основании аккредитации - 6813 лиц.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости
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Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов рассказал, что валовая выручка гостиниц только по аккредитованным гостям, за размещение которых отвечала его структура, составила примерно $1 млн. По словам представителя дирекции и Минспорта, определить, сколько Беларусь в целом заработала за десять дней Европейских игр, можно будет только по итогам года, когда будет собрана вся необходимая статистика субъектов хозяйствования и госорганов.

В то же время уже известно, что за две недели в конце июня валовая выручка компаний, которые изготавливали лицензионную продукцию к II Европейским играм, составила свыше $ 4 млн. "Это очень существенный всплеск розничных продаж", - отметил Анатолий Котов. На Европейские игры было продано почти 213 тысяч билетов - более 80 процентов всех билетов, которые были в свободной продаже. Их приобрели болельщики из 78 стран. С учетом гостей из Европейских олимпийских комитетов, которые в соответствии с контрактом получали пригласительные, общая посещаемость Игр составила 232 тысяч человек (88 процентов всего объема билетов).

Как пояснил Котов, болельщики при покупке сами выбирали, указывать ли, что билет приобретается иностранцем, и более 20 тысяч человек подтвердили, что покупали билеты за рубежом. "Мы ожидаем, что позитивная реклама нашей страны поможет не только подвести хорошие итоги для туристической отрасли Беларуси в этом году, но и гораздо более серьезный эффект принесет через год - два года", - полагает замдиректора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".