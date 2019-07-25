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25.07.2019 13:44
Рубрика: Экономика

ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей

Текст: Екатерина Ясакова

Крупные ретейлеры высказались о возможном отказе участвовать в системе быстрых платежей (СБП), который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов.

Банка России уверен, внедрение СБП обеспечит снижение издержек торговых предприятий (ТСП) в 2-3 раза по сравнению с действующими эквайринговыми комиссиями.

"По нашему мнению, предлагаемый подход к тарифообразованию обеспечивает сохранение экономических стимулов и у банков, и у торгово-сервисных предприятий для развития безналичных платежей в целом и СБП в частности", - отметили в Банке России.

Фото: Pixabay
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Как уточняется, тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП в различных категориях по сравнению с эквайрингом. Так, например, в категориях магазины одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5 процента, в категории супермаркеты - от 0,5 до 1,5 процента, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4 процента.

В Банке России также рассказали, что дискуссия на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ), в которой приняли участие ассоциации ТСП, банки, страховые компании, показала, что участники рынка не готовы сближать свои позиции, их требования по тарифам отличались на порядок. Так как рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение, Банк России решил предложить компромиссный вариант.

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